香港區議會選舉泛民大勝 龍應台：實質意義的「公投」

2019-11-26 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



香港區議會日前選舉泛民主派大勝，作家龍應台今在臉書表示，香港區議員職權很小，只能過問小區裡垃圾、公車路線之類的議題，但是選民無法參與重大的議題，只好在基層的選舉上表達自己的態度；以情勢的發展來看，這就是一次實質意義上的「公投」。

她說，北京的智慧也深受考驗，她希望看到一個氣度恢宏、目光長遠的北京。

龍應台表示，投票的香港人到底在表達什麼？她說，她9月2日在烏雲壓頂中所寫的的短文今天再讀，意義或有了另一個層次。

龍應台當時這篇文章標題為「花園的地上有一顆雞蛋」，表示官方武力鎮壓的憂慮，在每個人的心頭。一天一天逼近。民間很多大陸人對抗議的香港怒目相視，同聲撻伐，說抗議者用暴力手段升高衝突可能是致命的策略錯誤，要付出沈重代價。

龍應台寫道，但是2019走向香港街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋。 這些20歲的人知道，當清算的時刻到來，他的「身家性命」，可能全毀。

她說，香港人到底要什麼呢？在「五大訴求」的深處，其實是一個價值坐標：社會制度的公平、資源分配的正義、法治精神的貫徹、政府治理的透明、人民參政的充分。