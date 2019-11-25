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人民日報回應港選舉：掃除私了與攬抄 香港才能恢復安寧

2019-11-25 21:50聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

香港區議會選舉結果出爐，結果由泛民派壓倒性獲勝。大陸官媒人民日報晚間發布人民銳評，指出本屆區議會選舉是在黑色恐怖、顏色革命與暴力活動持續升級的大環境下出現的選舉。當前，止暴制亂、恢復秩序依然是香港最緊迫的任務，掃除私了與攬抄行為的土壤，提防暴力犯罪苗頭，香港才能真正恢復祥和與安寧。

報導還指出，1970年代的經典歌曲「獅子山下」曾唱道：「人生不免崎嶇，難以絕無掛慮。」一場修例風波，對香港各界都是一場嚴峻的考驗。有風有雨是常態，風雨無阻是心態，風雨兼程是狀態，愛國愛港人士應當著眼香港長遠和整體利益，團結起來、共克時艱，繼續擔當恢復香港社會秩序、維護香港繁榮穩定的使命。

評論稱，陸方堅信，有北京與14億人民作堅強後盾，有特區政府、香港警方和立法、司法機關依法履職盡責，有愛國愛港力量的齊心協力，香港就定能走出暴力的泥淖，戰勝任何風險挑戰，續寫獅子山下傳奇。

評論說，本屆區議會選舉是在「黑色恐怖」濃煙尚未消散、港版「顏色革命」之火仍在燃燒、暴力活動持續升級的大環境下進行的一次頗為艱難的選舉。儘管一些選區出現了威脅選民、滋擾投票的現象，但在港府的周密準備下，在香港警方全警力投入、高姿態巡邏、多預案應急的保駕護航下，本次選舉大致和平、安全和有序。

評論稱，五個多月來接連不斷的大規模違法暴力行徑，已經將香港推到了極為危險的境地。從擾機場、堵警署，到阻港鐵、占學校，再到刺議員、燒老人，種種激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。倘若暴力不止、法治不彰，不僅市民生活難有安寧，香港發展更將寸步難行。

評論指出，近一段時間，一些人為了收割選舉「果實」、假意呼籲停止暴力，有的希望暴徒暫時收手、待選舉後「重新出發」，有的叫囂選舉後要解救被捕的犯罪分子。這也暴露出他們「假和平真暴力」的虛偽本性和險惡用心。

評論說，儘管選舉前後，香港社會秩序有向好傾向，但這並沒有改變暴力根源仍然存在、市民安全感仍未恢復的現實。掃除「私了」與「攬炒」行為的土壤，提防暴力犯罪的苗頭，香港才能真正恢復祥和與安寧。

香港24日舉行區議會選舉。圖／取自星島網
香港24日舉行區議會選舉。圖／取自星島網
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