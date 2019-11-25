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新內部文件曝光：新疆集中營 全面影像監控防逃脫

2019-11-25 17:30世界日報 編譯郭宣含╱綜合24日電

國際調查記者同盟新得到的秘密文件顯示中共如何囚禁100多萬維吾爾人、哈薩克人和其...
國際調查記者同盟新得到的秘密文件顯示中共如何囚禁100多萬維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林少數族裔的計畫。圖為位於阿圖市的再教育營。 美聯社
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十年前新疆發生血腥種族事件後，中國共產黨便罕見找來漢族中國官員朱海倫恢復秩序，根據外洩文件，三年前他更是推動逾百萬名維吾爾族被關押在集中營的關鍵人物。

這份24頁的新文件由維吾爾族海外網路未知人士外洩給「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalists)，說明中國政府刻意關押少數族裔和穆斯林，改變他們的思想甚至使用的語言。

華盛頓州獨立非營利組織「國際調查記者同盟」主導調查這些外洩文件，超過75名同盟記者、14個國家的17個夥伴組織和外部專家共同調查，交叉比對文件內容與簽名，最後判定這些文件的內容為真。

外洩文件指出，集中營內有觀望塔台、雙重鎖的門、地毯式的影像監控以防止逃跑，此外還設有評分機制，針對被關押者說漢語的程度、是否熟記意識形態和遵守沐浴如廁等一切嚴格規定進行評分。

其中更顯示，中國領先使用數據和人工智慧來控制社會的一種新模式。在大範圍監控技術的輔助下，電腦可在一周內列出數萬名遭審問與拘押者的姓名，包括無需接受職業訓練的大學生和黨內官員。

整體看來，該文件以中共自己的話，對目前大規模集中營如何運作進行最重要的敘述。

專家表示，文件揭露這個廣泛體制鎖定、監控並評分整體少數族裔並強迫他們同化。德國新疆專家鄭國恩(Adrian Zenz)指出：「這些文件證實這是一種文化滅絕，顯示中國政府一開始就有此計畫。」

鄭國恩表示，這份文件也呼應新疆司法局地方分部一份2017年報告提到的集中營目標，即「洗腦、淨化心靈、持正除惡。」

這份文件包含集中營規定、利用科技鎖定人民的四個公告，以及一名維吾爾族黨員被判刑十年的法律案件，藉此告訴同仁勿說髒話、看情色片或用餐前未先禱告。

該文件內容證實集中營內的已知情況，符合維吾爾族和哈薩克人的證詞、衛星影像和記者參訪卻遇高度限制的情況。

一名中國出生的哈薩克人庫爾班(Erzhan Qurban)表示，他因為待在哈薩克一段時間被拘禁，去年他和另外十人關在一間牢房，被迫嚴格端坐數小時也禁止祈禱或談話；「那不是教育，那只是懲罰，我像畜生一樣被對待。」

另一名2017年遭拘禁的少數族裔森拜(Rahima Senbai)表示：「你進去集中營時有1000點，沒辦法加分，如果你打哈欠或微笑只會減分。一旦低於500點，就必須再待一年。」

國際調查記者同盟新得到的秘密文件（如圖）顯示中共如何囚禁100多萬維吾爾人、哈薩...
國際調查記者同盟新得到的秘密文件（如圖）顯示中共如何囚禁100多萬維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林少數族裔的計畫。 美聯社
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