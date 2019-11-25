雖引人權爭議 陸監視技術仍攻占全球

2019-11-25 17:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ╱綜合24日電



由中國公司所研發的監視器在法國巴黎已經是無所不在，中國的監視技術發展蓬勃，儘管國安疑慮重重，仍逐漸攻占全球市場。

在巴黎國際警用裝備博覽會Milipol中，來自於53個不同國家共有89家跨國公司參加，其中來自中國的企業表現傑出，而他們在展示設備中多半不具致命的危險性，產品包括安全帽、防彈背心、能應付特殊任務的多功能制服、訊號干擾設備、以及許多的監視攝影機。

監視器盤據中國國內各個角落已是舉世皆知，據國際市場調查機構IHS Markit的預測，中國至少在國內部屬超過1億760萬支監視器，有些還自帶人臉辨識功能，以便政府隨時掌控民間活動。

據「紐約時報」報導，中國國家主席習近平在近期的新疆鎮壓行動中，利用監視系統監控維吾爾族人，人權團體指控中國政府在拘留營已經羈押超過100萬名維吾爾族人和回教徒，遭到北京當局否認。

在2017年的博覽會中，國際特赦組織指控中國公司違反歐盟規定，製造會產生電擊的手銬及其他刑求設備；中國公司「海能達通信」(Hytera Communications Corporation)日前也開發一項新設備，可以將穿戴式攝影機的檔案上傳到智慧型手機，讓警方監視系統更加嚴密。

海能達通信有40%以上的業務來自於英國、加拿大和西班牙等國家，但是卻遭到美國官方禁止販售產品；除了海能達通信，監視器製造商海康威視公司(Hikvision)也在美國政府的禁止名單之ㄧ。

中國兵器工業集團公司Norinco也出現在今年的Milipol博覽會中，同樣也提供監視系統展示為主，當天參與的一名不具名業者說：「在中國臉部辨識技術已經非常普及，政府是為了維護公共安全來保障人民生活不受威脅。」