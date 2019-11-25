新文件點名！新疆前政法委書記朱海倫 是集中營關鍵推手

2019-11-25 17:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合24日電



十年前新疆發生血腥種族事件後，中國共產黨便罕見找來漢族中國官員朱海倫恢復秩序，根據外洩文件，三年前他更是推動逾百萬名維吾爾族被關押在集中營的關鍵人物。

美聯社報導，根據2017年公布的文件，時任新疆共產黨政法委書記的朱海倫在集中營的相關文件上簽字。一名流亡的維吾爾族語言學家阿尤普(Abduweli Ayup)認出部分文件置頂的名字為朱海倫的簽字。

阿尤普曾在朱海倫任內擔任翻譯官，他表示：「我當時一看到這些文件就知道事關重大，他是那種想要將權力掌控在手的人。」

61歲的朱海倫並未對此回覆；雖然他相當熟稔維吾爾文化，但他在他統治的維吾爾人中並不受歡迎。

他1958年生於江蘇，青少年時期經歷文化大革命，後來他被送到新疆葉城縣此後就未離開。他在1980年加入中國共產黨，並在新疆官僚體制一路晉升並掌管熱點城市。

一名流亡到土耳其的維吾爾商人表示：「如果你沒見過朱海倫，根本無法想像他是漢族。他說的維吾爾語就像道地的維吾爾人，因為他與維吾爾人一起成長。」該名商人害怕遭報復而拒絕透露姓名。

該名商人最初從維吾爾朋友口中得知朱海倫，他的朋友當時對朱海倫印象深刻，稱他「很有能力」而且是維吾爾人可以合作的對象。但該名商人觀察朱海倫監督鎮壓與逮捕民眾多年後表示：「朱海倫是隻狡猾狐狸，非常奸詐的那種，他可以玩弄你的腦袋；他是共產黨控制新疆南部政策的關鍵人物。」

朱海倫曾下令凌晨三時突襲維吾爾族住家，農民甚至傳唱一首知名民謠「朱海倫要來了」，嘲笑他剛強不屈的個性。

朱海倫為新疆全面監視系統打下基礎，以便自動辨識逮捕目標。洩漏文件指出，朱海倫指示大範圍逮捕民眾、簽署命令要求警方利用數位監控，調查曾到訪外國、使用特定應用程式或與「可疑人士」有關的人。國家電視畫面也可見，朱海倫頻繁巡視新疆集中營、檢查站和警局，親自指揮大規模拘捕行動。

朱海倫去年滿60歲後，便依共產黨的傳統慣例卸下政法委書記職位。