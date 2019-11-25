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台中3嫌光天化日下行搶 藝品商頭部重創喪命

這是「民意審判」！香港建制派因2個理由大敗

2019-11-25 17:20世界日報 香港新聞組╱香港25日電

香港24日舉行第六屆區議會議員選舉，香港民主派在反送中浪潮下，政治素人全港報捷，向來壟斷議會的建制派卻兵敗如山倒，據分析，一是由於投票率高對泛民主派有利，二是由於建制派極力維護特首林鄭月娥和北京的管治權威，讓選民生厭。

反送中後首選舉 民意改變了

此次選舉，作為「反送中」運動後的首場選舉，香港共計294萬人投票，超越上屆選舉總票數的146萬人，投票率更高達71.2%，都創下歷史新高。

香港中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強對香港電台形容，這次投票率的升勢如同海嘯，總投票率逾七成，更是意料之外。

據分析，歷時近半年的香港社會運動，為社區帶來的改變不可估量，此次區選會選舉就是一個「民意的審判」。

分析指出，建制派在小區域的區議會選舉，通常占有優勢；反之，民主派的優勢則在大區域的立法會選舉(指地區普選，不含界別選舉)。但此次由於投票率異常高，而且通常不投票的年輕人都去投票，完全打破了這一局面。

此次選舉，民主派首度能在所有選區推出候選人，因此不再有同額選舉自動當選的情況(以往多屬建制派)，這也使建制派優勢降低。

建制派失利痛罵 林鄭應負責

建制派在選舉中慘敗，尤其多個重量級人物落馬，而且失落多個區會控制權後，建制內部人心不穩，黨派領導人物或要為敗選負責。一名建制政黨核心人士獲悉多區失利後表示，連一些預計可險勝的候選人也敗陣，說明這次建制派在區選一敗塗地是「人禍」，完全是特首林鄭月娥與及香港中聯辦導致的惡果，「剛愎自用、欺上瞞下、謊報軍情，中環、西環都有責任！」又指今次建制元氣大傷，明年的立法會選舉恐怕也難重整旗鼓。

成功擊敗建制派何君堯的民主黨盧俊宇表示，民主派於各區大勝，正顯示林鄭政府已失去認受性，也告訴了國際社會，香港人不認同中聯辦多年所為。

民主派岑敖暉勝出後表示，這次選舉背後沾滿了很多鮮血，即使勝選也不感到特別開心，他督促民主派要用最大力量，迫使政府去回應與落實五大訴求，並停止指令警隊以暴制亂，及重組警隊。

選前曾遇襲的香港民陣召集人岑子杰24日順利當選。圖／取自香港電台
選前曾遇襲的香港民陣召集人岑子杰24日順利當選。圖／取自香港電台
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香港林鄭月娥

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