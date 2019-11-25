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香港選舉結果 鄭文燦：反送中普獲支持一國兩制失敗

2019-11-25 16:05聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市長鄭文燦今天指出，這次香港區議會的選舉投票率超過7成，代表香港人急於表達他們對香港的看法，特別是建制派大敗，泛民意派大勝，代表「反送中」已經獲香港市民普遍支持，也代表港府重大措敗，相信對國際社會發出非常明確的訊號，就是香港要民主。

鄭文燦強調，投票結果顯示一國兩制在香港是失敗的，特區政府在香港是沒有公信力，這訊號非常清楚，希望國際社會更支持香港，也要求北京政府能更重視香港的民意。

至於香港選舉結果是不是會影響台灣的選舉，鄭文燦認為香港追求民主，台灣普遍挺香港是共識，台灣每一位選民心中都有一把尺，衡量該如何保護台灣的民主。

鄭文燦認為香港選舉結果顯示一國兩制失敗。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦認為香港選舉結果顯示一國兩制失敗。記者鄭國樑／攝影
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香港選舉鄭文燦投票率

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