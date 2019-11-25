區議會選舉泛民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港

2019-11-25 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



香港區議會選舉泛民主派取得壓倒性席次，親中建制派則慘敗，香港眾志秘書長黃之鋒今（25）日在臉書發文，強調這次選舉無疑是一里程碑，要「從地區開始奪回香港」。至於港民對議員就職宣誓恐遭干擾的擔憂，黃之鋒解釋「區議員」無須宣誓，要大家放心。

黃之鋒表示，今次民主派在區議會選舉大勝，絕對是里程碑，必須歸功於香港選民、勇武前線、身陷囹圄義士、理大留守手足、海外流亡戰友，方能讓今次的選票極大化，證明和勇不分，兄弟爬山一齊努力，香港人無割席！！！

文章稱，經歷七一占領立法會、街頭衝突武力提升、中大守護戰，國際記者問他半年「幾時民意逆轉」，他多番引述大學民調他們仍是不明所以（畢竟外國政界既民調有大量水份同準確度分分鐘低過香港），終於現在香港人用選票量化民意沒有逆轉，要求徹查警暴及爭取普選，從不止息。

黃之鋒表示，回顧2003年區議會選舉民主派的勝利，到2007年兵敗如山倒，說明民主派區議員從不能處之泰然地過份安逸；當民主派在今屆會期起佔極大多數，達至地區全面執政的局面，所有讚賞批評均會由民主派承擔。穩打穩紮投入地區工作，就用未來四年政績說明一切，若果屆時仍有選舉的話。