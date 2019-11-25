香港選舉落幕 蔡英文：希望選舉結果被尊重

2019-11-25 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



香港昨天舉行議員選舉，總統蔡英文今天上午在台南市表示，她看到香港選舉很多人出來投票，也樂見香港人民走出來表達意見，參與民主選舉的過程，希望香港選舉結果被尊重，也希望香港加油，可以在民主自由道路上繼續前進。

總統蔡英文今天上午11點到台南市歸仁區，參加中研院南部院區基地第一研究大樓上樑典禮後接受媒體訪問，談到上述對香港選舉的看法。

今天出席上梁者，除了總統蔡英文、中研院長廖俊智外，包括行政院政務委員吳政忠、立委王定宇、陳亭妃、郭國文、台南市副王時思等人。

蔡英文說，中研院南部分院未來將扮演關鍵性角色，除了和北部南港院區相輔相成，更能結合南台灣的優勢和特性，發展具在地特色研究，凝聚並吸引頂尖人才聚集投入，有助於南部地區產、官、學研發單位的整合，深化並輔助其他創新產業，進一步協助國家提升研究動能與促進產業升級。