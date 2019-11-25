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香港選舉 陸委會：高度敬佩港人以選票守護核心價值

2019-11-25 12:27聯合報 記者賴錦宏／台北即時報導

香港區議會選舉昨天深夜結束，投票率創歷史新高，達71.2%，逾294萬人投票，民主派大勝，創下多個回歸以來的紀錄。陸委會今（25）日中午表示，高度敬佩港人以選票守護香港核心價值的決心，呼籲中共及港府正面回應，讓香港早日回復平靜。

根據已點算的結果，民主派暫取得388席，占已點算的議席逾八成五，囊括全港過半區會議席；建制派暫得62席，成為少數派，區選一役潰不成軍。以政黨成績計，民主黨在新一屆區議會中議席大豐收，取得逾90席，成為第一大黨。

本屆共有1090名候選人競逐全香港18區共452個民選議席，投票率71.2%創香港史上新高。根據暫時的結果，民主黨出馬的99人中，有91人當選；新民主同盟20人參選，19人當選，當選率95%。

陸委會表示，針對香港區議會選舉於24日順利舉行，投票率逾七成，創下歷史新高，大陸委員會今天表示，香港過去五個多月以來，經歷激烈示威對抗，造成社會嚴重撕裂，在如此艱難的局勢下，港人仍齊心共同努力和平完成選舉，並以手中珍貴的選票，告訴世人，香港人民奮力守護自由、民主、人權與法治核心價值的強大決心，陸委會對此表示高度的尊重與敬佩。

陸委會呼籲中共及港府，應正確解讀此次區議會選舉結果所展現的最新民意，莫再一味的打壓及強制，唯有理性和平溝通與民主對話，虛心與傾聽人民的聲音，積極正面予以回應才是讓香港社會早日恢復穩定的唯一有效方法。

陸委會在本月中旬曾經發文表示，近期香港示威及不合作運動不斷，而香港警方面對示威人士的處理及應對手段更趨粗暴及失序。香港警方以實彈槍擊手無寸鐵的抗爭人士，此一血腥鎮壓惡行，已引發香港民眾極度的不滿與憤怒。

陸委會文章表示，全世界都已聽見香港民眾的怒吼心聲，執政者加大打壓及管控力度，無助於跳脫以暴制暴的惡性循環。陸委會認為，中共及港府應以更高的智慧、更開放的心態，妥善回應民眾期待；各方亦應放下手中的武器及激進的做法，尋求和平理性對話空間，才是使香港社會回復穩定的有效解方。

陸委會發言人邱垂正。報系資料照
陸委會發言人邱垂正。報系資料照
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香港陸委會投票率香港選舉

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