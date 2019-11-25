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香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

港區選泛民大勝 環時：建制仍獲4成選票 勿灰心

2019-11-25 12:13聯合報 特派記者林宸誼/上海即時報導

香港區議會選舉結果出爐，民主派佔多數議席，建制派席位大幅減少大陸官方人民日報旗下環球時報發表社評指出，這次選舉的政治環境很不正常，反送中風波未停，有利泛民臨時動員，西方一些勢力亦為反對派助選。

社評還希望建制派不要灰心，指當前形勢很不利下建制派仍獲約4成選票，國家永遠不會放棄愛國愛港的人和力量，並指出無論香港選情怎樣波動，不可能衝擊「一國兩制」的基本框架，強調香港的土地和天空永遠是中國的。

環球時報25日發表題為「風雨中的香港需要堅毅前行」的社評，指今年因反送中風波，各方都把政治口號更加突出帶入區選，但競選口號歸口號，無論哪一方，他們把區議會選舉政治化的實際空間都是有限的。

社評指出，反送中風波未停，而西方一些勢力過去一周開足馬力，為香港反對派在區選助選，包括澳洲媒體爆出自稱大陸間諜「搞滲透」、英國駐港總領館前僱員鄭文傑表示受到大陸「酷刑」，都影響香港輿論場，美國國會緊急通過「香港人權與民主法案」，都是衝區選而來。

社評認為，西方勢力和香港激進勢力都想把這次投票搞成政治示威，否定止暴制亂是香港當前最緊迫的任務，但泛民得到更多席位，不代表選民支持對暴力示威，指大多數港人已厭倦暴力，希望重建秩序。

社評強調，無論香港選情有什麼樣的波動，對於香港所有選舉都是大陸治下一個特區內的選舉，不可能衝擊「一國兩制」的基本框架，「香港的土地和天空永遠是中國的」，香港社會集體理性和情商只會因一次又一次洗禮逐漸走向更加深刻、成熟。

最後，社評希望建制派、愛國愛港的民眾不要灰心，稱只要有選舉就會有擺動，提出在各種衝擊相加、形勢很不利下，建制派依然獲得約40%的選票；國家永遠不會放棄香港、愛國愛港的人和力量，強調香港的問題需要客觀分析，認真解決，國家永遠會為香港的事情托底。

。圖/香港經濟日報
。圖/香港經濟日報
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香港人權與民主法案中風

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