香港泛民派大勝 胡錫進：不代表選民對暴力示威支持
針對香港區議會選舉泛民派大勝，大陸鷹派官媒環球時報總編胡錫進表示，泛民派在區議會選舉得到更多席位，並不意味選民對暴力示威的支持，大多數港人厭倦暴力，希望重建秩序，對這個基本面的判斷不會錯。
胡錫進批評西方一些勢力，在香港區議會選舉中拼命為反對派助選，包括叛逃中國特工自爆在香港搞滲透、英國駐港總領事館前僱員受訪，以及美國參眾兩院短時間通過「香港人權與民主法案」。
胡錫進認為，無論哪一方獲得更多席位，區議會能夠被政治化的空間都有限，強調「香港的天永遠都是中國的天，香港的地永遠都是中國的地，香港處在中國的治下，這個事實永遠變不了。」
胡錫進也說，香港區議會與立法會不同，是香港十八個區的基層民選機構，它們的職能也是服務基層民眾，表達選民圍繞民生議題的訴求。今年因為修例風波，各方都把政治口號更加突出地帶進區議會選舉中來，按說正常情況下不會是這樣的。
胡錫進指出，香港與內地社會處在不同的政治制度中，通過選票等憲制規定的方式來表達意見，這在香港是應當鼓勵的。區議會選舉有它所能產生的政治影響，也有它這種影響的邊界，對這兩方面，所有人都應尊重。包括反對派在內的香港各種力量都須在建制體系中競爭影響力，誰都不應走街頭政治的歪門邪道。
胡錫進說，相信無論香港選情有什麼樣的波動，香港所有選舉都是中華人民共和國治下一個特別行政區內的選舉，它們不可能衝擊「一國兩制」的基本框架。香港的土地和天空永遠是中國的，香港社會這樣的集體理性和情商只會因一次又一次洗禮逐漸走向更加深刻、成熟。
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