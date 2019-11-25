香港泛民派大勝 胡錫進：不代表選民對暴力示威支持

2019-11-25 12:03 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



針對香港區議會選舉泛民派大勝，大陸鷹派官媒環球時報總編胡錫進表示，泛民派在區議會選舉得到更多席位，並不意味選民對暴力示威的支持，大多數港人厭倦暴力，希望重建秩序，對這個基本面的判斷不會錯。

胡錫進批評西方一些勢力，在香港區議會選舉中拼命為反對派助選，包括叛逃中國特工自爆在香港搞滲透、英國駐港總領事館前僱員受訪，以及美國參眾兩院短時間通過「香港人權與民主法案」。

胡錫進認為，無論哪一方獲得更多席位，區議會能夠被政治化的空間都有限，強調「香港的天永遠都是中國的天，香港的地永遠都是中國的地，香港處在中國的治下，這個事實永遠變不了。」

胡錫進也說，香港區議會與立法會不同，是香港十八個區的基層民選機構，它們的職能也是服務基層民眾，表達選民圍繞民生議題的訴求。今年因為修例風波，各方都把政治口號更加突出地帶進區議會選舉中來，按說正常情況下不會是這樣的。

胡錫進指出，香港與內地社會處在不同的政治制度中，通過選票等憲制規定的方式來表達意見，這在香港是應當鼓勵的。區議會選舉有它所能產生的政治影響，也有它這種影響的邊界，對這兩方面，所有人都應尊重。包括反對派在內的香港各種力量都須在建制體系中競爭影響力，誰都不應走街頭政治的歪門邪道。