【重磅快評】香港寧數人頭拒暴力 一國兩制未完待續

2019-11-25 11:41 聯合報 主筆室



經歷超過廿四小時的選舉與開票，香港區域選舉創下多項歷史紀錄，參選爆炸加上七成以上投票率，以及反政府黨派壓倒獲勝，取得所有區議會主導權，堪稱有實無名的公投。自六月反送中示威以來，香港經歷政治風暴與街頭烈燄，近三百萬港人用選票表態：數人頭爭民主，同時向極權統治及自毀暴力說不。

區選結果最大的懸念在於：反政府黨派取得近九成席次，這股民意能撼動「一國兩制」的正當性？各方解讀均有所據，就體制來說並不可行，但統治者不能視而不見，北京當局如何衡平一國與兩制、修正治理路線，攸關「一國兩制」成敗；而香港民主若只以「反中」為號召，講政治輕民生能走多遠？

台灣人經歷1124大選一年後，再看香港的1124，不免五味雜陳，民進黨只利用港人衝鋒北京政權，藉港青鮮血滋補政治利益，此刻輕鬆爭取連任，中港政治衝突竟掩護無能的蔡政府，難道去年台灣人的票是白投了嗎？民進黨把抗中政治正確取代施政績效，莫非台灣總統大選和香港區選一般，也在舉行「一國兩制」公投？

這場選舉是地方區議會改選，雖然香港區議員沒有預算與法案審查權，但卻是一般民意間接參與立法會，乃至特首選舉的唯一管道。

無論是建制或泛民、其他陣營的支持者，已在武勇與和理非之間作出選擇，這對香港的下一步是極為重要的訊號。

港人在危城中摸索到出路，這股力量足夠影響未來立法會乃至特首選舉委員會，用人頭數目取代汽油彈數字，能匯聚更多更持久的國際支持。這也是回應那些不斷在倒數解放軍入港血洗、支援武勇青年施暴的境外勢力：香港不作政治棋子。

對泛民派人士來說，掌握十八區議會，搖身變成地方上最有資源的政治力量，是埋鍋造飯將之投入動員抗中，還是從民生議題開始對港府建構有效監督力量，形成具有代表性的對話平台，以期導正政府治理路線，這不止關係泛民勢力進入體制後的興衰，也是香港民主重生的轉捩點。議會路線走不穩，暴力抗爭隨時可能捲土重來。