圖解整理包／打破多項記錄！親中派潰敗 看懂香港區議會選舉

2019-11-25 14:58 聯合新聞網 綜合整理



香港區議會選舉昨天深夜結束，投票率創歷史新高，達71.2%，逾294萬人投票，民主派大勝，創下多個回歸以來的紀錄。本屆共有1090名候選人競逐全香港18區共452個民選議席，根據最終選舉結果，泛民主派取得壓倒性席次，取得385席，親中建制派則慘敗，只拿下59席。

區議會選舉結果

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‧今年登記選民增加約40萬‧投票率創新高：71.2%‧投票人數最多：逾294萬人‧首度沒有同額自動當選‧民主派取得壓倒性大勝，親中派的建制陣營大敗

這次有413萬合格選民，本屆投票率高達71.2%，有294萬人投票，是香港歷來各種選舉中投票率最高的一次。上屆區議會選舉的投票率只有47.01%，投票人數為146萬7229人。

本屆區議會共有479席，其中452席為直選，27席屬當然席次（由新界鄉事派組織成員兼任）。共有1090名候選人爭奪452個席次，全部選區都有人競逐，首度沒有同額選舉自動當選的情況（以往多屬建制派）。

全港最後點票結果，民主派一舉摘下385議席，在18區區議會中，其中17區都贏得過半議席。親中派的建制陣營兵敗如山倒，多名競逐連任的立法會議員「落馬」，只得59席；屬「獨立及其他」的候選人取8席。

衛報指出，這次選舉被視為香港抗爭運動的準公投，不論是投票率和投票人數都是香港史上最大規模的民主參與。選舉結果狠狠教訓香港政府，並將徹底改變香港政治，在此之前，親北京的建制派享有豐富資源，並獲得香港菁英階層支持。

區議會選舉的重要性

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●區議會 民選議員+當然議員組成

香港區議會選舉每4年一次，分為18個區，每個選區一個議席，最高票者當選。議席由「民選議員」及「當然議員」組成。本屆區議會共有479席，其中452席為直選，27席屬當然席次（由新界鄉事派組織成員兼任）。

區議員的職責

區議會屬於地方性質，專責商議改善地方民生，比如交通和環境清潔等，資源全由政府撥款。泛民取得勝利，等同掌握了地方資源。且從立法會乃至香港特首選舉委員會，區議員都占有席次。

以香港特首選舉委員會1200個席位中，有117個席位由區議員互選產生，因此這次區議會選舉對2022年的特首選舉也會有影響。

香港選舉有哪些

●行政長官選舉（香港特首選舉）

●立法會選舉

●區議會選舉

●鄉郊代表選舉

圖解選民面貌

登記選民增加44萬 以18-35歲佔比最多

香港的選舉資格，限制年滿18歲的香港永久性居民，及通常在港居住者即有投票權，且需要事先登記為選民才能投票。根據香港政府公布的資料顯示，今年登記選民人數達413萬人，較上屆增加近44萬人，創下歷史新高。

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整體選民以老年人口居多 60歲以上佔3成

新登記選民人數就破紀錄達39.3萬人，當中18至35歲新登記選民佔48%，首度超越36-50歲，更遠多於佔11%的60歲以上人士。不過比較整體選民數字，發現18至35歲選民僅佔24%，60歲以上選民則佔32%。