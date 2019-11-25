親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

圖解整理包／打破多項記錄！親中派潰敗 看懂香港區議會選舉

2019-11-25 14:58聯合新聞網 綜合整理

香港區議會選舉昨天深夜結束，投票率創歷史新高，達71.2%，逾294萬人投票，民主派大勝，創下多個回歸以來的紀錄。本屆共有1090名候選人競逐全香港18區共452個民選議席，根據最終選舉結果，泛民主派取得壓倒性席次，取得385席，親中建制派則慘敗，只拿下59席。

區議會選舉結果

分享

‧今年登記選民增加約40萬
‧投票率創新高：71.2%
‧投票人數最多：逾294萬人
‧首度沒有同額自動當選
‧民主派取得壓倒性大勝，親中派的建制陣營大敗

這次有413萬合格選民，本屆投票率高達71.2%，有294萬人投票，是香港歷來各種選舉中投票率最高的一次。上屆區議會選舉的投票率只有47.01%，投票人數為146萬7229人。

本屆區議會共有479席，其中452席為直選，27席屬當然席次（由新界鄉事派組織成員兼任）。共有1090名候選人爭奪452個席次，全部選區都有人競逐，首度沒有同額選舉自動當選的情況（以往多屬建制派）。

全港最後點票結果，民主派一舉摘下385議席，在18區區議會中，其中17區都贏得過半議席。親中派的建制陣營兵敗如山倒，多名競逐連任的立法會議員「落馬」，只得59席；屬「獨立及其他」的候選人取8席。

衛報指出，這次選舉被視為香港抗爭運動的準公投，不論是投票率和投票人數都是香港史上最大規模的民主參與。選舉結果狠狠教訓香港政府，並將徹底改變香港政治，在此之前，親北京的建制派享有豐富資源，並獲得香港菁英階層支持。

區議會選舉的重要性

分享

●區議會 民選議員+當然議員組成

香港區議會選舉每4年一次，分為18個區，每個選區一個議席，最高票者當選。議席由「民選議員」及「當然議員」組成。本屆區議會共有479席，其中452席為直選，27席屬當然席次（由新界鄉事派組織成員兼任）。

區議員的職責

區議會屬於地方性質，專責商議改善地方民生，比如交通和環境清潔等，資源全由政府撥款。泛民取得勝利，等同掌握了地方資源。且從立法會乃至香港特首選舉委員會，區議員都占有席次。

以香港特首選舉委員會1200個席位中，有117個席位由區議員互選產生，因此這次區議會選舉對2022年的特首選舉也會有影響。

香港選舉有哪些

●行政長官選舉（香港特首選舉）

●立法會選舉

●區議會選舉

●鄉郊代表選舉

圖解選民面貌

登記選民增加44萬 以18-35歲佔比最多

香港的選舉資格，限制年滿18歲的香港永久性居民，及通常在港居住者即有投票權，且需要事先登記為選民才能投票。根據香港政府公布的資料顯示，今年登記選民人數達413萬人，較上屆增加近44萬人，創下歷史新高。

分享

整體選民以老年人口居多 60歲以上佔3成

新登記選民人數就破紀錄達39.3萬人，當中18至35歲新登記選民佔48%，首度超越36-50歲，更遠多於佔11%的60歲以上人士。不過比較整體選民數字，發現18至35歲選民僅佔24%，60歲以上選民則佔32%。

分享

香港選舉

相關新聞

香港選舉泛民大勝 港媒：北京或會考慮林鄭月娥去留

2019-11-25 14:36

香港選舉泛民大勝 國民黨：港人不信任陸方治理

2019-11-25 14:38

香港選舉親中派何君堯落敗 投票日還被英政治人物挖苦

2019-11-25 14:25

港區選結果：民主派大贏家 政治素人多當選

2019-11-25 14:08

區議會選舉泛民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港

2019-11-25 13:09

公民黨主席梁家傑促官員總辭 警察撤出理大

2019-11-25 15:10

泛民派多「老將」當選 顯示交棒工作未完成

2019-11-25 15:10

泛民派大勝 新華社：止暴制亂、恢復秩序是最緊迫任務

2019-11-25 14:53

影／逾7成投票率！香港區議會選舉 泛民大勝打爆建制

2019-11-25 14:07

總統府：盼港選舉結果 能獲尊重

2019-11-25 14:03

陸不會讓步 學者：香港選舉結果讓示威者有台階下

2019-11-25 13:59

港泛民主派大勝 紐時：對北京的當頭棒喝

2019-11-25 13:57

港民用選票點醒建制派 學者：遇大是大非要懂得向政府說不

2019-11-25 13:56

涉共諜案 中國創新主席來台離境時被調查

2019-11-25 13:52

看區選舉 王毅：無論發生什麼事 香港都是中國一部分

2019-11-25 12:40

香港選舉落幕 蔡英文：希望選舉結果被尊重

2019-11-25 12:39

香港泛民主派大勝 總統府：民意如山

2019-11-25 12:35

香港選舉 陸委會：高度敬佩港人以選票守護核心價值

2019-11-25 12:27

香港選舉泛民大勝 綠委：港人追求民主 非中國口中暴民

2019-11-25 12:25

港區選結果反映民意不滿 林鄭：認真反思

2019-11-25 12:24

港選舉泛民派大勝 陸學者：意料之中

2019-11-25 12:24

港區選泛民大勝 環時：建制仍獲4成選票 勿灰心

2019-11-25 12:13

香港泛民派大勝 胡錫進：不代表選民對暴力示威支持

2019-11-25 12:03

香港選舉透露…北京香港 距離不止千里遙

2019-11-25 11:52

香港選舉泛民大勝 英媒：打臉港府多數支持說法

2019-11-25 11:49

香港選舉泛民主派大勝 陳其邁：證明暴政必亡

2019-11-25 11:48

【重磅快評】香港寧數人頭拒暴力 一國兩制未完待續

2019-11-25 11:41

港區選泛民派大勝 朱立倫：盼港府北京面對真正民意

2019-11-25 11:41

香港地方選舉 中國網友震驚：一國兩制失敗了

2019-11-25 11:13

外媒看香港區議員選舉 紐時：對北京的當頭棒喝

2019-11-25 11:12

泛民派大勝是民心向背 柯文哲：北京政府要面對問題

2019-11-25 11:11

香港選舉 賴清德：香港建制派一敗塗地民心向背

2019-11-25 10:44

外媒：中共操作新疆拘留營 祈禱將被拘留　

2019-11-25 10:36

香港選舉非建制派大勝 學者估：削弱北京對特首選舉操控

2019-11-25 10:34

區議會選舉 民陣：民意促港府回應5大訴求

2019-11-25 10:32

香港泛民派翻轉區議會 或將影響特首選舉

2019-11-25 10:11

中共千人計畫：美研究機構遭紅色滲透

2019-11-25 10:02

港區選投票創新高 民主派過半席 贏面大

2019-11-25 09:59

香港選舉多位建制派雙料議員遇「滑鐵盧」

2019-11-25 09:55
看更多

熱門文章

香港區議會選舉初步計票 泛民派領先將奪逾200席

2019-11-25 06:21

香港泛民派奪逾300席區會選舉大勝 親中派大敗

2019-11-25 08:04

影／最好戒菸廣告！老菸槍器捐 焦黑肺臟醫拒收

2019-11-24 18:08

香港地方選舉 中國網友震驚：一國兩制失敗了

2019-11-25 11:13

外媒看香港區議員選舉 紐時：對北京的當頭棒喝

2019-11-25 11:12

用「悲壯」形容香港區議會選舉 王丹：我高興又難過

2019-11-25 08:35

泛民區議會大勝 將取得2022特首選委117席次

2019-11-25 09:04

涉共諜案 中國創新主席來台離境時被調查

2019-11-25 13:52

香港區議會選情：建制派優勢減 民主派有隱憂

2019-11-24 22:57

截至3時半200萬人投票 香港區選投票率47.26%超上屆

2019-11-24 16:55

觀察站／花兩小時排隊也要投票…香港區選海嘯 外冷內熱

2019-11-25 00:40

中國遊客不受歡迎 習近平：日本人有偏見

2019-11-24 17:04

史上首次 港區議會投票率已破6成

2019-11-24 19:28

破7成！香港區議會選舉 史上最高投票率

2019-11-25 00:35

港選舉接獲逾3600宗投訴 料開票超過6.5小時

2019-11-24 19:17

「有人精神錯亂」圍困第八天 30餘人守理大

2019-11-25 00:55

港區選結果反映民意不滿 林鄭：認真反思

2019-11-25 12:24

香港理大留守者指部分人情緒受困 有人精神錯亂

2019-11-24 19:14

趁勝追擊 民陣籲港府落實反送中5大訴求

2019-11-25 08:07

【重磅快評】香港寧數人頭拒暴力 一國兩制未完待續

2019-11-25 11:41

港區選泛民大勝 環時：建制仍獲4成選票 勿灰心

2019-11-25 12:13

香港區議會選情激烈 泛民建制候選人爆衝突

2019-11-24 19:55

香港泛民派翻轉區議會 或將影響特首選舉

2019-11-25 10:11

香港泛民派區議會大勝 綠委：希望能讓中國驚醒

2019-11-25 09:38

香港區議會選舉 外媒：泛民主派拿下3分之2席次

2019-11-25 08:05

陳芳明：民意能量正改變歷史 港人值得我們尊敬

2019-11-25 08:16

港警籲理大逗留人士離開 稱不會即時拘捕

2019-11-24 19:17

區議會選舉泛民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港

2019-11-25 13:09

專訪唐鳳：台灣如何看香港抗議

2019-11-24 20:50

香港選舉投票人數爆發 鄭文燦：民主洪流擋不住

2019-11-24 19:49

游錫堃：民主派雖大勝 改變香港命運機會不高

2019-11-25 10:50

香港選舉多位建制派雙料議員遇「滑鐵盧」

2019-11-25 09:55

香港選舉非建制派大勝 學者估：削弱北京對特首選舉操控

2019-11-25 10:34

涉柴灣警察宿舍擲汽油彈 港13歲女童被捕

2019-11-24 19:15

陳小春投票站內照相 上傳微博半小時後刪除

2019-11-24 17:29

香港區議會選舉泛民大勝 學者：對政府構成壓力

2019-11-25 08:05

看區選舉 王毅：無論發生什麼事 香港都是中國一部分

2019-11-25 12:40

香港選舉泛民大勝 英媒：打臉港府多數支持說法

2019-11-25 11:49

評反送中風暴 港府前官員：不排除政府換班

2019-11-24 19:09

港區選投票創新高 民主派過半席 贏面大

2019-11-25 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top