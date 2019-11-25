香港選舉 賴清德：香港建制派一敗塗地民心向背

2019-11-25 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



根據港媒報導，截至目前為止統計，香港泛民主派選情堪稱大勝。民進黨副總統參選人賴清德說，希望我國國會選舉結果能像是今天香港區議員選舉一樣，建制派一敗塗地民心向背，更說國民黨不分區立場跟建制派一樣，這說法一點都不過分。

民進黨中央今成立「護國保台助選團」，高喊集中選票挺台灣、守住國會保平安總召為不分區政治組第一名游錫堃、副總召為副總統參選人賴清德，以及黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉與其餘不分區都是團員。

賴清德致詞時表示，2020選戰顧名思義要支持蔡英文總統當選，助選團則是重點會放在國會，希望發揮臨門一腳效果，讓國會過半，讓國人共同參與守護台灣，目前希望的對象會特別放在勢均力敵的區域，藉由助選團大家的努力，喚起民眾支持，讓加強的對象，可以超越對手贏得勝利，因此國會過半讓未來護國保台、改革等等都能讓台灣的生存發展更有力量。