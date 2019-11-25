香港選舉非建制派大勝 學者估：削弱北京對特首選舉操控

2019-11-25 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港大學社會科學學院講師丘梓勤表示，區議會選舉過去較著重候選人的地區服務或政績，但本次很多經營地區工作多年的建制派人士都落敗，相信與他們在反修例運動上的立場有極大關係，選民通過今次選舉，表達對香港政府及建制派在處理反送中上的不滿。

據香港電台報導，丘梓勤認為，建制派在修例早期一面倒盲目支持政府，被選民唾棄，應汲取教訓，即使地區工作表現如何，在遇上大是大非政治問題時，要重視社會主流民意，懂得向政府說「不」。他認為，若政府做法與民意並非一致，違背政治道德與原則，建制派應與政府割席，否則選民就會與建制派割席。

丘梓勤分析，經本次選舉，非建制派在區議會佔大多數議席，可影響立法會功能組別中，區議會(第一)及(第二)組別共6個議席，亦非常大機會決定117個行政長官區議員選委的席位，減低北京操控特首選舉的能力。

香港區議會選舉大部分選區已有結果。在投票人數及投票率創歷史新高下，民主派大勝，在452席中取得過半數席位，有17區的議席數目過半，包括港島4個區議會，中西區、灣仔、南區及東區，九龍的油尖旺及黃大仙等，民主派全部都議席過半；而在新界，民主派亦都大勝。上屆只有5席民主派的元朗區，今次選舉就一口氣取得過半數議席，而原本建制派擁有21席的屯門區議會，民主派亦奪得24個議席，民主派又於大埔區取得全部19席，同時荃灣以及葵青亦都成功突破半數。

換言之，在特首選舉的選舉委員會港九及新界區議會117席之中，民主派有條件取得全數議席，亦有機會挑戰一直由建制派壟斷的區議會(第一)功能組別立法會席位。

至於建制派陣營，多名雙料及三料議員落馬，包括民建聯張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜、劉國勳；工聯會麥美娟、陸頌雄及何啟明亦議席不保，實政圓桌田北辰及另一名建制派議員何君堯，競逐連任失敗。

多名身兼現屆區議會正副主席的建制派區議員，包括元朗區議會副主席王威信、油尖旺區議會主席葉傲冬、西貢區議會主席吳仕福以及大埔區議會主席黃碧嬌，亦都未能保住議席。

另一邊廂，多名首次參選的民主派素人，包括北角城市花園選區的仇栩欣、中西區大學選區的任嘉兒、大角咀北選區的理工大學校董會學生代表李傲然，都成功突圍而出。

截至早上八點，民主黨暫時53人當選，5名立法會議員全勝。

民主黨派出99人參選新一屆區選會選舉，經通宵點票，截至早上7時，至少53人當選，即超過一半。

當中包括5名立法會議員許智峯、鄺俊宇、林卓廷、涂謹申及尹兆堅。