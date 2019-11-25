香港選舉非建制派大勝 學者估：削弱北京對特首選舉操控
香港大學社會科學學院講師丘梓勤表示，區議會選舉過去較著重候選人的地區服務或政績，但本次很多經營地區工作多年的建制派人士都落敗，相信與他們在反修例運動上的立場有極大關係，選民通過今次選舉，表達對香港政府及建制派在處理反送中上的不滿。
據香港電台報導，丘梓勤認為，建制派在修例早期一面倒盲目支持政府，被選民唾棄，應汲取教訓，即使地區工作表現如何，在遇上大是大非政治問題時，要重視社會主流民意，懂得向政府說「不」。他認為，若政府做法與民意並非一致，違背政治道德與原則，建制派應與政府割席，否則選民就會與建制派割席。
丘梓勤分析，經本次選舉，非建制派在區議會佔大多數議席，可影響立法會功能組別中，區議會(第一)及(第二)組別共6個議席，亦非常大機會決定117個行政長官區議員選委的席位，減低北京操控特首選舉的能力。
香港區議會選舉大部分選區已有結果。在投票人數及投票率創歷史新高下，民主派大勝，在452席中取得過半數席位，有17區的議席數目過半，包括港島4個區議會，中西區、灣仔、南區及東區，九龍的油尖旺及黃大仙等，民主派全部都議席過半；而在新界，民主派亦都大勝。上屆只有5席民主派的元朗區，今次選舉就一口氣取得過半數議席，而原本建制派擁有21席的屯門區議會，民主派亦奪得24個議席，民主派又於大埔區取得全部19席，同時荃灣以及葵青亦都成功突破半數。
換言之，在特首選舉的選舉委員會港九及新界區議會117席之中，民主派有條件取得全數議席，亦有機會挑戰一直由建制派壟斷的區議會(第一)功能組別立法會席位。
至於建制派陣營，多名雙料及三料議員落馬，包括民建聯張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜、劉國勳；工聯會麥美娟、陸頌雄及何啟明亦議席不保，實政圓桌田北辰及另一名建制派議員何君堯，競逐連任失敗。
多名身兼現屆區議會正副主席的建制派區議員，包括元朗區議會副主席王威信、油尖旺區議會主席葉傲冬、西貢區議會主席吳仕福以及大埔區議會主席黃碧嬌，亦都未能保住議席。
另一邊廂，多名首次參選的民主派素人，包括北角城市花園選區的仇栩欣、中西區大學選區的任嘉兒、大角咀北選區的理工大學校董會學生代表李傲然，都成功突圍而出。
截至早上八點，民主黨暫時53人當選，5名立法會議員全勝。
民主黨派出99人參選新一屆區選會選舉，經通宵點票，截至早上7時，至少53人當選，即超過一半。
當中包括5名立法會議員許智峯、鄺俊宇、林卓廷、涂謹申及尹兆堅。
復出挑戰葵青華麗選區的元老單仲偕，擊敗4名對手勝出，此外亦包括在觀塘栢雅選區擊敗工聯會立法會議員何啟明的陳汶堅等。
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