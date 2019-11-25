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香港泛民派翻轉區議會 或將影響特首選舉

2019-11-25 10:11德國之聲 德國之聲

截止當地時間周一（11月25日）上午八點的開票結果，泛民派在總共18區議會中取得16區的過半議席，翻轉了上一屆區議會建制派過半的狀況。九龍城和離島區仍然在開票當中，但是預料建制派僅能在離島區獲得勝利。

根據《香港01》，民主派目前在452個議席取得超過300席，比上次議席數量翻了一倍。雖然開票仍然在進行中。

根據香港政府的官方統計結果，全港最終投票率達71.2%，其中荃灣、沙田、西貢投票率更是高達73%。這一結果打破香港主權移交以來所有選舉的紀錄。以上一屆於2015年的區議會選舉為例，當時的最終投票率只有47%。

反修例抗議在香港掀起社會動蕩，這場一人一票的選舉被普遍視作反映民心向背的晴雨表，許多媒體亦將其形容為對「反送中」抗議活動進行的公投。

雖然香港抗議浪潮已持續數月之久，但是周日（11月24日）舉行區議會選舉全程井然有序。各區票站的投票時間為上午7時30分至晚上10時30分。盡管投票時間充裕，大批選民早早就在投票站前排起了長隊。即使在投票結束後，依然有不少選民自願留下、依法進入投票站內監察點票過程。

根據《基本法》的特首選舉委員會組成辦法，1200個委員中有117個經由民選區議員相互選出而產生。過去建制派主導區議會，因此選委的議席都掌握在建制派手上。然而這一次民主派在區議會選舉中獲得過半議席，料會讓民主派對特首選舉產生更大影響力。

各區選舉看點

在眾多候選人當中，一些特定候選人的選情特別引发關注。

1. 白衣人事件影響選情: 《香港電台》報導，曾經爆出白衣人無差別攻擊事件的元朗區，上屆泛民派只取得5席，這次則一口氣取得過半議席。當中，泛民派的朱凱迪出選元朗區議會八鄉南選區，卻敗給號稱沒有政治聯系的對手黎永添。另外，被懷疑與白衣人有聯系的著名建制派議員何君堯，在18天前被刺傷，在屯門樂翠選區落選。

2. 李慧瓊打敗梁國雄: 建制派民建聯主席李慧瓊出選九龍城區，遇上社民連前立法會議員「長毛」梁國雄空降挑戰，選情一度告急。《明報》報導，24日當天下午李召開記者會交代選情時，因梁國雄突然出現高叫口號，而腰斬記者會。最後，李慧瓊成功連任，梁國雄落敗。

3. 岑子傑勝選: 《香港獨立媒體》報導，在參選期間曾經在旺角遭到襲擊的民間人權陣線召集人岑子傑在沙田區議會瀝源選區當選。社民連黃浩銘曾兩度出戰均落敗，到今年黃浩銘因佔中案入獄超過三個月，未能第三度參選，因此改以岑子傑出選。岑子傑在发表謝詞時仍拄著拐杖，指勝出區選不是因為他如何優秀，而是瀝源區不會放棄在反送中運動中犧牲的年青人。民陣稍後发表聲明，直指選舉結果反映民意，呼籲林鄭月娥回應五大訴求。

4. 趙家賢當選: 先前被咬掉耳廓的太古城西民主派議員趙家賢成功連任。《香港01》引述他自認這次雖然勝選，但得票率不如上次高，認為爭取民主之路仍然十分艱辛。他也告訴記者耳廓確定不會重生。

5. 黃之鋒「Plan」 林浩波當選: 黃之鋒原想出選南區海怡西，但被判定不符合選舉資格。被視為黃之鋒代打的林浩波當選。

羅法/李魚(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

香港眾志秘書長黃之鋒。圖／黃之鋒臉書
香港眾志秘書長黃之鋒。圖／黃之鋒臉書
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香港選舉香港特首

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