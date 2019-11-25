港區選投票創新高 民主派過半席 贏面大

2019-11-25 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



香港區議會選舉今（25）早陸續揭曉，不過民主派在18區區議會中，已督定取得逾10個區議會的過半議席，有望取得各區議會的正、副主席之位，繼而掌握未來四年的區議會話語權。

香港信報報導，目前已點算選票當中，非建制派於全部452席中取得超過300席，建制派僅獲得約40席。

是次區議會選舉的投票人數及投票率均創歷史新高，全日共有逾294萬人投了票，較上屆總投票人數146.72萬人，多超過147萬人；投票率71.2%，較上屆全日的47.01%，高24.19個百分點。各個選區之中，投票率最高的3個選區為荃灣區、沙田區及西貢區，投票率均為約73%。

區議會的勢力分布在此次選舉後出現變化，原本全部地區由建制派占多數的局面，變為大部分地區由民主派主導。曾經是區議會最大黨的民建聯，是次派出181參選，僅21人當選，其中包括黨主席、超級區議員李慧琼以及柯創盛成功擊敗對手。

工聯會派出62人，3人當選。自由黨有5席，經民聯有兩席，實政圓桌1人當選，新民黨、公民力量就未有當選人。

香港經濟日報報導，而建制派取得直選議席最多的一區是九龍城區議會，在25個議席當中，建制派取得9席，但民主派得15席，建制派還是沒法取得該區議會的大多數。

另外，循俗稱「超級區議會」，即區議會(第二)功能界別，成為立法會議員的民建聯周浩鼎，今次亦失落其東涌南的議席，無法連任。因此，他在明年立法會選舉，將無法繼續以此方式參選，建制派必須找其他成功當選的區議員參選，才有望繼承票源；而另一建制派的「超級區議員」李慧琼一席，暫無需擔心。