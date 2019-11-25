學者稱民主派「反修例」致勝 港民提高對運動期望

2019-11-25 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港中大政治與行政學系高級講師蔡子強出席香港電台節目《千禧年代》時表示，相信本次區議會選舉是變相公投，所以很多支持「反修例」、沒有地區工作經驗的素人，仍可以當選。

蔡子強又表示，香港民主派取得大量議席，相信對「反修例運動」有正面影響，因為可用區選的資源作支援，但他提到外界同時會對區議員支持「反修例運動」的期望提高。