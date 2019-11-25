香港泛民派區議會大勝 綠委：希望能讓中國驚醒

2019-11-25 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



根據港媒立場新聞統計，香港區議會選舉截至上午8時左右，民選的452個席次中，非建制派已也就是泛民主派拿下逾370席，堪稱大勝。民進黨立委管碧玲則說，選舉結果，希望能讓中國驚醒，讓中國停止當前的鎮壓，回應人民的訴求，讓無辜的青年不要再犧牲。

經歷反送中運動後，這次香港區議會選舉大翻轉，親中的建制派僅獲得55席，相較於上屆選舉，非建制派大增至少200個席次，建制派則失去了逾200個席次。

管碧玲就在臉書上指出，天佑香港，選舉結果，看到暗黑隧道出口透露的曙光，

再長的隧道，也會有光明的出口，這是香港年輕人用生命換取的結果，全世界在這一刻，一定充滿感動與祝福。

管碧玲還說，這次投票廣泛被視為對反送中的公投，選舉結果希望能讓中國驚醒，讓中國停止當前的鎮壓，回應人民的訴求，讓無辜的青年不要再犧牲，「香港的年輕人，掌握住香港的命運了！」

綠委王定宇則說，這是香港人對中國北京的怒吼，是香港人對全世界大聲表態，是香港人對97年後的不滿意投票，是「一國二制」的破產封條，除了讚嘆港人勇氣和智慧外，接下來輪到台灣人面對「全面赤化」的泛藍和中國國民黨，台灣的選民要用選票守護自己的國家。