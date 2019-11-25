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朱立倫：香港主流民意的巨響 盼港府與北京政府面對

2019-11-25 09:34聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

前新北市長朱立倫肯定港選結果是香港主流民意的巨響。大家對抗爭的看法分歧，可以爭辯街頭抗爭者是「勇武」還是「暴民」，但應當尊重近300萬港人，昨天一人一票所傳達的清楚訊息——他們中多數不信任港府、北京；渴望新氣象。希望港府與北京，也能真正面對香港的民意。

朱立倫今早在臉書貼文表示，一大早，首先關注的是就是昨晚香港區議會的開票。創紀錄的71.2%投票率，非建制的泛民主派得票57%，更在「單一選區多數決」的選制下，取得近九成席次。對比於上屆非建制不到三成席次；昨天選舉結果的逆轉，是香港民意一次清楚的表達。

朱立倫說，過去半年香港動盪對峙的加劇，也造成台灣社會的觀點分歧。他看到許多人支持港人爭民主的呼聲，與對港府回應怠慢的憤怒；他也聽過對抗爭手段暴力化的抗拒，以及對香港經濟崩壞的擔憂。

他更看到，各種未經證實的消息耳語在各種渠道擴散；許多人忙於傳遞自己相信的訊息，並對親友間竟然有不同看法感到錯愕憤怒。這種立場態度對許多人際關係的撕裂，尤其讓人憂心。

大家對抗爭的看法分歧，對「暴力」能忍受的程度不一；但至少，「民主」仍是台灣人的共識價值。大家可以爭辯街頭抗爭者是「勇武」還是「暴民」，但應當尊重近三百萬港人，昨天一人一票所傳達的清楚訊息——他們中多數不信任港府、北京；渴望新氣象。

希望港府與北京，也能真正面對香港的民意。

另一方面，社運目標是推動改革；再悲憤的抗爭動能，也要經過政治轉化才能發揮效能。而在民主體制下，三百萬張安靜選票發出的聲音，遠比最激烈的勇武抗爭，更響亮而篤實！

朱立倫提到，此刻，新當選的區議員需要時間思考：如何善用民眾的授權，如何扛起此刻加諸於他們肩上的責任。此刻的港府也需要時間沈澱調整，如何因應民意訴求。大家都需要一些時間，也需要耐心。

期盼這次選舉，能讓香港民眾重拾期待，讓街頭先恢復平靜，讓香港的社會經濟喘口氣。

香港人加油！祝福香港。

前新北市長朱立倫在臉書貼文盼港府與北京面對香港民意。圖片翻攝朱立倫臉書。
前新北市長朱立倫在臉書貼文盼港府與北京面對香港民意。圖片翻攝朱立倫臉書。
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香港北京朱立倫香港選舉

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