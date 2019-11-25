用「悲壯」形容香港區議會選舉 王丹：我高興又難過

2019-11-25 08:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



香港區議會選舉，泛民主派獲得壓倒性勝利。大陸民運人士王丹說，這結果令他又高興又難過，高興的是驚人投票率表達港人對抗中共專制的決心，難過的是，選舉結果實際影響有限，但港人現在只要抓住任何一點機會，也要緊緊抓住。

王丹今在臉書發文說，香港區議會選舉令人振奮且感動，連田北辰都落選，親共的建制派一敗塗地。鐵桿共匪何君堯的落敗，尤其覺得溫馨。

他指出，這次選舉最大的輸家，毫無疑問是中共和大陸國家主席習近平。王丹說，中國官媒天天撒謊說「大多數港人支持止暴制亂」，現在被重重打臉，聲音清脆。再一次證明他前幾天說過的：迷信暴力治國，只能踢到鐵板。

王丹說，驚人的投票率，實實在在地表達了港人對抗中共專制的決心。這份意志力，真是驚天地泣鬼神。難過的是，其實區議會選舉結果，對於維護香港的民主法治不能說沒有意義，實際影響有限。但港人現在只要抓住任何一點機會，即使知道意義不大，也要緊緊抓住，因為這是最後一點希望了。想到這裡，只有「悲壯」兩字可以形容。