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香港區議會選舉：不是公投 勝似公投

2019-11-25 08:48德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）雖然香港抗議浪潮已持續數月之久，但是周日（11月24日）舉行區議會選舉全程井然有序。各區票站的投票時間為上午7時30分至晚上10時30分。盡管投票時間充裕，大批選民早早就在投票站前排起了長隊。即使在投票結束後，依然有不少選民自願留下、依法進入投票站內監察點票過程。

根據香港政府的官方統計結果，全港最終投票率達71.2%，其中荃灣、沙田、西貢投票率更是高達73%。這一結果打破香港主權移交以來所有選舉的紀錄。以上一屆於2015年的區議會選舉為例，當時的最終投票率只有47%。

這場一人一票的選舉被普遍視作反映民心向背的晴雨表。許多媒體亦將其形容為對"反送中"抗議活動進行的公投。

高投票率透露重要信息

過去區議會是建制派的天下，周日選民異常踴躍投票被視為對支持政府修法的建制派的一次挑戰。法新社在選舉結果出來前就分析稱，此次選舉投票率高，應該對民主派陣營有利。在大規模抗爭運動持續的背景下，民主派希望通過"投票箱"對香港當局施壓。"

香港中大政治與行政學系高級講師蔡子強在接受香港電台采訪時則認為，市民在社會運動長時間发酵後，強烈希望運用投票權，向政府、國際和中央表達他們如何看待整場運動，當中或有人是單純反對政府而投票給非建制派，但亦有人在反政府的同時，希望社會能恢復秩序和穩定，繼而在考量投票時把建制派和政府切割，他認為今次不能用以往經驗解釋，高投票率是否會對非建制陣營較為有利。

被邀請參加"獨立選舉監察小組"的英國上院議員阿爾頓（David Alton）勳爵周日當天在投票站留影发文表示，投票率創新高是向當局发出的重要信息，表明港人相信民主、法治及人權。他還強調香港應該有權選出自己的市長，而非由北京欽點特首。

這次選舉是香港政府因為《逃犯條例》修訂引发的大型示威後首次重要選舉。約410萬合法選民決定18個區議會中總共452個議席的歸屬。共有一千多名候選人參加角逐，首次實現零區自動當選，競爭激烈。

分析人士則認為，本次選舉只具有象征意義，因為區議會並不具備真正意義上的政治權力。區議會既不能制定法規，更不能政治決策能力，而只能對香港政府在改善各區民生質量等問題上提供建議。然而，區議員有資格參選香港立法會選舉的"超級區議會"議席。區議員也可經過互選代表，成為選舉委員會成員，有權提名及投票選出香港特區行政長官。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港港警

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