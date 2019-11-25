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破7成！香港區議會選舉 史上最高投票率

2019-11-25 00:35聯合報 香港特派員李春／香港報導

受反送中等事件影響，香港昨天的區議會選舉投票踴躍，各地投票站均大排長龍，直到晚間...
受反送中等事件影響，香港昨天的區議會選舉投票踴躍，各地投票站均大排長龍，直到晚間還可見排隊的人潮。 （路透）
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香港人再次手書歷史，在一場大規模的社會震盪尚未平息下，百萬選民從清晨到深夜，以排隊投票選舉區議員，創下香港歷史空前的選舉投票率新高。相關投票結果要到今晨陸續揭曉。

香港區議會選舉昨天舉行，各個投票站未開門已大排長龍，雖然持續五個多月的反送中運動，有激烈的警民衝突，也有社會黃藍兩派的大撕裂，但總體選舉氣氛平和，只有投票人數和投票率一小時又一小時的報出新高。

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香港區議會選舉從昨天早上七點半至晚上十點半投票，預計投票結束後要五個小時開票，星期一清晨才會有各區當選結果。

這次香港區議會選舉共有一千零九十名候選人，競逐四百五十二個議席，比上屆增加廿一席，平均二點四人爭一個位，全部選區都有人競逐，首度無參選人可自動當選。

這次有四百一十三萬合格選民，昨天一早七點各投票所就有人排隊，截至早上八時半，首一小時累積投票人數有十五萬多人，以投票人數計比上屆增加三倍。

晚上十時半的統計，全香港已有超過二百九十四萬人投票，投票率百分之七十一點二，打破回歸以來所有選舉的紀錄，同時香港全部十八區的投票率都超過六成，其中荃灣投票率最高超過七成。

這次高投票人數和高投票率，與新登記選民多達卅九萬有關，反送中以來，大批年輕人積極登記成選民，要以選票表明政治訴求。

特首林鄭月娥投票時說，這次選舉正值社會動亂，挑戰很大，相信和平有序的選舉，對社會回復平靜有正面作用。但晚間十一時傳出藍田選區投票人數與已登記選民總數不符，統計超出一千一百卅八票，現場已聚集人潮，防暴警察也趕赴現場。

投票率香港反送中林鄭月娥

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