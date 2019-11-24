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快訊／驚！南韓女星具荷拉在家身亡 警方調查死因中

史上首次 港區議會投票率已破6成

2019-11-24 19:28聯合報 記者羅印冲／即時報導

香港區議會選舉今日舉行，選民投票的踴躍度遠超上屆，選舉氣氛熾熱。據港媒報導，單計首1小時的投票率，便即較2015年時的區選急升3倍。而截至下午6時30分的最新投票率為60.36%，較上屆的33.96%多，投票率亦早已超越上屆全日累積投票率47.01%。有2,494,618人投票。

投票站由今早7時30分至晚上10時30分開放給選民投票，總投票時數為15小時。

紅磡灣愛景街3號馬頭涌官立小學投票站外排有人龍。取自星島網
紅磡灣愛景街3號馬頭涌官立小學投票站外排有人龍。取自星島網
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投票率香港

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