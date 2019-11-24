截至3時半200萬人投票 香港區選投票率47.26%超上屆

2019-11-24 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



新一屆香港區議會選舉投票日已進行9小時。截至下午3時30分，香港413.2萬登記選民中，已有195.3萬人投票，最新投票率47.26%，較上屆同一時段的24.18多，更超越上屆全日累積投票率47.01%。

據星島網，當中荃灣投票率最高，為49.81%，有84,566投票；其次為九龍城，有100390人投票，投票率為49.73%；其後為沙田及大埔，分別為49.66%及49.2%，分別有208,500人及92,255人投票。

另據香港電台報導，在元朗元龍選區投票站，下午繼續有選民排隊等候投票。其中一名選民王先生說，區選氣氛比過往反應熱烈，希望選出的區議員能幫助區內民生問題，使居民住得安心。他認為，不需要派駐防暴警員在附近，因為選民只是熱心行使公民權利，現場不會有嚴重事故發生。

另一名選民黃先生表示，以往數屆都沒有去投票，過去數月的政治風波，受社會氣氛影響，因此嘗試用自己手上選票去改變現況。

公民力量的黃宇翰表示，在反送中下，大多數香港市民會將投票變成政治表態，以候選人的政治立場為考慮，或以風波帶來的影響，決定他們的投票取態。被問及這次區議會選舉有否壓力，他表示，最大的壓力來自選舉的安全性，並非輸贏；對手曾遇到襲擊，他自己的辦事處亦曾被破壞，擔心在選舉過程中會有安全問題。