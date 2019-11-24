香港區選平靜中藏暗流 投票踴躍港警站崗投票站

2019-11-24 19:21 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／香港報導



在反送中運動的大風雨中，香港難得平靜了兩天，主因是香港區議會選舉周日舉行，選舉日前夕社會各方發出聲音，都祈願這場選舉平安進行。影星成龍率領等一眾香港知名藝人拍攝視頻，為香港加油打氣，呼籲選民用選票「向暴力說不」。 美聯社 分享 facebook

在反送中運動的大風雨中，香港難得平靜了兩天，主因是香港區議會選舉周日舉行，選舉日前夕社會各方發出聲音，都祈願這場選舉平安進行。影星成龍率領等一眾香港知名藝人拍攝視頻，為香港加油打氣，呼籲選民用選票「向暴力說不」。

跟成龍一起拍攝視頻的演藝圈人士包括惠英紅、陳小春、吳啟華、周海媚、翁虹、王祖藍等，他們提醒香港民眾「拒絕暴力，守護香港」，用實際行動為「香港加油」。

這次區議會選舉是香港回歸後第六次，全香港18區區議會有452個議席，將由已獲確認的1090名候選人競逐，今年首度全部議席都有競爭者而無自動當選，當選區議員者任期四年。

本屆香港區議會選舉，總選民數為413萬，其中新增選民登記近40萬，是新增選民最多的一次。參加競逐者有大批政治素人和年輕人，每區都有競爭，不再有相當數量參選人無競逐下自動當選。

香港選舉事務處發言人說，選舉日全香港會開放超過610個一般投票站、23個專用投票站。一般投票站及設於警署的三個專用投票站，投票時間由上午7時30分至晚上10時30分。設於懲教院所內的20個專用投票站，投票時間為上午9時至下午4時。

投票結束後，大部分一般投票站會轉為點票站（開票站），當場點算選票，並對外開放，民眾可在現場觀看開票過程。

以往香港選舉投票，會有警員在投票站外值勤，但這次是香港首次由防暴警察在投票站高姿態戒備。香港民主派議員擔心選民害怕或有不滿，透過社交平台呼籲選民要平靜排隊投票，不要多說話。而建制派組織也透過社交平台，要求選民投票止暴制亂。

英國上議院議員奧爾頓勳爵在社交網站說，獲香港民主派團體邀請，到香港監察區議會選舉。他說，舉行區議會選舉，不能令香港的暴力活動結束，但就容許香港市民以和平方式發聲。

英國國會跨黨派小組日前宣布，向香港眾志秘書長黃之鋒頒發「西敏寺人權、人類生活及人類尊嚴獎」，但由於香港法院不批准黃之鋒離開香港，因此奧爾頓將獎項帶到香港給黃之鋒。