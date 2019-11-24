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港澳辦前副主任：大灣區金融規則要學習香港

2019-11-24 14:54聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共前港澳辦副主任、全國港澳研究會會長徐澤今天指出，粵港澳大灣區建設國際金融樞紐，首先要在與國際通行的金融規則問題上先行先試，這方面要學習香港與新加坡。

由廣東省地方金融監督管理局與國務院發展研究中心金融研究所共同主辦的第二屆粵港澳大灣區金融發展論壇，今天（24日）在珠海召開。

據新浪財經網，對於粵港澳大灣區將建設國際金融樞紐放在突出位置的原因，徐澤認為，這是大陸中央對大灣區建設的戰略定位，即構建與國際接軌的開放型經濟新體制，建設高水平參與國際經濟合作新平台，構築「一帶一路」對接交匯的重要支撐樞紐所決定的。

基於此，徐澤指出，在「一國兩制」框架下加強粵港澳團結合作，首先要始終堅持「一國兩制」的重要原則，其次是要始終發揚改革創新的精神。

他又指，要充分發揮一國兩制的制度優勢，例如香港的公共政策公開、穩定、營商環境良好，且商業網絡遍佈全球並背靠中國廣闊腹地等優勢；澳門也是自由港，具有多元包容、中西交匯的文化環境，以及和葡語國家聯繫的特有優勢。

至於建成國際金融樞紐的方式，徐澤表示，首先要在與國際通行的「金融規則問題上先行先試」，這方面要學習香港與新加坡；就澳門而言，還可學習歐洲人口小國，例如金融強國盧森堡，盧森堡的經驗就是向外謀求發展空間，打造國際化跨境金融市場、錯位競爭，既融入整體又術業專攻，形成自身的獨特優勢。

他最後強調，成功關鍵在於合作與融通，粵港澳大灣區建設的合作融通基礎是實現「人心相通」，加強港澳居民和內地民眾的團結。

大陸全國港澳研究會會長、前港澳辦副主任徐澤。（香港大公網）
大陸全國港澳研究會會長、前港澳辦副主任徐澤。（香港大公網）
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香港一國兩制

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