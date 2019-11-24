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王立強間諜案 中央政法委微信：民進黨渲染罪犯的謊言

2019-11-24 13:15聯合報 記者賴錦宏／即時報導

澳洲媒體稍早曾報導，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，王立強稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。

上海市公安局靜安分局23日（上周六）晚發布通報稱，王立強並非間䜓，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。

中央政法委微信公眾號「中央政法委長安劍」24日（周日）發表評論文章，題為《「中國特工叛逃澳大利亞」，反華媒體造謠記錄裏再添一筆新帳》稱，台灣民進黨大肆渲染王立強的謊言，渲染大陸的威脅，製造民眾恐慌，打壓競爭對手，趁機撈取選票。蔡英文更是忙不迭地跳出來附和騙子，稱台灣「過去重要選舉都能看見中國的影子」。再次說明蔡英文在意的不是台灣的前途和民眾的利益，所作所為不過是不斷升高兩岸對抗來攫取選舉私利。

文章指出，「一條假新聞讓不少外媒集體亢奮」，但凡有醜化中國的一絲可能，一些外國媒體就不會放過這樣機會，帶著對中國明顯的意識形態偏見扭曲、誇大，甚至不惜傳播謊言。

中央政法委微信的文章表示，西方反華媒體早就沒有了公信力可言。境外媒體通過傳播謠言貶損中國吸引眼球，這幾乎成了「國際慣例」，「中國特工叛逃澳洲」的假新聞不過是在他們厚厚的不良記錄裡再添一筆新帳。就在幾天前，一則外媒瘋傳的「英國駐香港領事館前僱員遭受酷刑」新聞被中共稱是假新聞。

文章又稱，不如好好反思一下，為什麼罪犯總愛往澳洲逃亡，把那裏當做避罪的天堂、贓款的避風港。這些年，隨著中國反腐追逃力度的不斷加大，人們經常可以看到貪官從澳洲回國自首的新聞，但仍有「紅通」人員在澳洲住著豪宅逍遙自在，而澳洲政府一些高官明知他們是逃犯卻無所作為，把已經簽署過的引渡條約擱置了十幾年。

中共中央政法委微信稱，台灣民進黨大肆渲染王立強的謊言，渲染大陸的威脅，製造民眾恐...
中共中央政法委微信稱，台灣民進黨大肆渲染王立強的謊言，渲染大陸的威脅，製造民眾恐慌，打壓競爭對手，趁機撈取選票。（星島網照片）
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澳洲假新聞香港

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