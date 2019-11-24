香港區議會上午投票率24.37% 政治參與度提升

2019-11-24 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



今天是香港新一屆區議會選舉投票日，截至早上11時30分，全港4,13萬2千多位登記選民中，已有一百點七萬人投票，投票率24.37%，較上屆的10.89%多約一成四。

據星島網報導，2015年時的上屆區議會選舉，同一時段的投票率為10.89%，340,048人投票。

中午時分的八鄉南選區票站亦大排長龍，80後的黃小姐自幼住在區內。她指自己本身關心選舉，故以前亦有履行公民責任投票。黃小姐指以往選舉未見過票站外出現人龍，對選民關心時事、政治參與度提升感到感動，但留意到到場的年輕人比例較低。

她不擔心今日會有暴力衝擊事件而影響選舉，相信今日可以順利完成。她拒絕透露投票意向。

八鄉南選區候選人朱凱廸指卞，雖然早上投票率較高，但認為全日投票率高漲才對自己有優勢，故暫時不能評估選情。被問到越多年輕人投票對自己是否越有利，他指「年輕人是不是全日都這麼多？」，需要繼續觀察情況。