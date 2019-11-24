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香港區議會上午投票率24.37% 政治參與度提升

香港區議會上午投票率24.37% 政治參與度提升

2019-11-24 13:03聯合報 記者賴錦宏／即時報導

今天是香港新一屆區議會選舉投票日，截至早上11時30分，全港4,13萬2千多位登記選民中，已有一百點七萬人投票，投票率24.37%，較上屆的10.89%多約一成四。

據星島網報導，2015年時的上屆區議會選舉，同一時段的投票率為10.89%，340,048人投票。

中午時分的八鄉南選區票站亦大排長龍，80後的黃小姐自幼住在區內。她指自己本身關心選舉，故以前亦有履行公民責任投票。黃小姐指以往選舉未見過票站外出現人龍，對選民關心時事、政治參與度提升感到感動，但留意到到場的年輕人比例較低。

她不擔心今日會有暴力衝擊事件而影響選舉，相信今日可以順利完成。她拒絕透露投票意向。

八鄉南選區候選人朱凱廸指卞，雖然早上投票率較高，但認為全日投票率高漲才對自己有優勢，故暫時不能評估選情。被問到越多年輕人投票對自己是否越有利，他指「年輕人是不是全日都這麼多？」，需要繼續觀察情況。

朱凱廸對票站早上大排長龍不感驚訝，指出今年7月份的選民登記數字破紀錄已是有跡可尋，加上社會近日傳出可能取消區議會選舉的危機感，故選民集中早上投票。他指投票站一小時大約可以協助300名選民投票，今早出現人龍時，投票站主任建議以身份證號字母作分流進場，以供排隊人數較少的年齡組別選民先進場，現場人士認為有插隊之嫌。朱凱廸稱現場人士溝通後已和平處理事件，現已兩條隊作分流。

香港區議會選民投票的踴躍度遠超上屆，選舉氣氛熾熱。（星島網）
香港區議會選民投票的踴躍度遠超上屆，選舉氣氛熾熱。（星島網）
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