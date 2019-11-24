首投族稱冀以選票使港府聽到民眾聲音

2019-11-24 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



新一屆香港區議會選舉今日投票，許多個投票站外都有大批香港市民排隊。首投族表示，原來區議會對自己及社會也有很大影響，希望用選票使政府聽到選民的聲音。

據香港電台報導，一早前來排隊的朱先生說，因為網上有呼籲，加上朋友之間互相溝通後，都覺得現時情況要早點投票。

他認為，受反送中等社會事件影響，很多香港民眾關心今次選舉，希望透過這個渠道發表自己看法，用數字去量化社區內市民的意向。他說，投票時會考慮候選人的政治意向是否與自己一致。

首投族之一的溫小姐則表示，最近才知道原來區議會對自己及社會也有很大影響，希望用選票使政府聽到自己聲音。

另據香港明報，20歲大專生吳小姐為「首投族」，她7時40分抵達票站外圍，以往家人各投各的，都到最後一刻才去投，有感今屆投票較踴躍，特意提早出門投票。元朗北朗選區同樣大排長龍，今屆候選人包括民主黨「超區」立法會議員、原區區議員鄺俊宇，以及民建聯譚煒霖 。約8時半人龍包圍大半間學校，逾200名選民排隊，延至邨外馬路口，經過的市民驚訝說「未見過這麼長的人龍」。

年逾七旬歐婆婆表示，往年從未參與投票，今年有議員辦事處的職員致電叫她投票，但講不出是哪個黨派的辦事處。

22歲大專生葉小姐稱，已是第二次參與投票，今早特意提早出門，她解釋「現在很多事預計不到，例如元朗721襲擊懷疑黑白合作、最近理大事件」。她說，近年很多社會運動，最終都得不到好結果，希望用選票、民主方式選擇心儀候選人，表達自己的立場。