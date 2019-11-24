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反送中影響 香港區議會選舉投票率大幅提高

張建宗冀維持和平有序投票 尊重選舉結果

2019-11-24 10:10聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港政務司司長張建宗今天早上赴區議會投票站投票後表示，選舉暫時和平及有序地進行，希望能維持下去。他表示，將尊重民主選舉的結果，能為香港社會帶來新開始。

據星島網，張建宗表示，尊重任何民主選舉的結果，並會認真參考有關的結果，希望區選能為社會帶來新開始。張建宗還認為，警方派出防暴警高姿態巡邏票站，能加強安全保障。

香港政制及內地事務局局長聶德權早上投票後表示，香港政府有決心順利完成今次區選。

聶德權指出，在現時的社會環境下，本次區選富挑戰性，希望能和平及有序地進行。他呼籲選民盡公民責任投票，並致力維持香港和平、理性、公平、公正的優良選舉文化。

他指，目前見到香港各個票站正常運作，也知道有香港市民排隊等候投票，而票站將開放至今晚10時半，因此選民有充裕時間，不用集中於某一時段去投票。

香港前特首、中共全國政協副主席董建華早上投票後指，今日是最好的機會，選民用手中的一票換回香港更好的未來，選出真心為香港做事的地區代表。

董建華指香港亂局持續多時，有市民近日自發一同出來清潔街頭的垃圾，做法是向暴徒說不。他直指「用咩理由都好，唔可以咁樣破壞香港」。他認為要多向暴徒說「不」，希望選舉後，各方能共同努力令香港社會回復平靜，從新出發。

香港政務司司長張建宗今早指出，香港防暴警高姿態巡邏票站能加強安全保障。並希望香港...
香港政務司司長張建宗今早指出，香港防暴警高姿態巡邏票站能加強安全保障。並希望香港有一個新開始。（星島網）
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