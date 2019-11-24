香港區議會選舉投票率料大幅提高

2019-11-24 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港區議會選舉的投票時間為今天上午7時30分至晚上10時30分。由於香港反送中長達五個多月的抗爭和警民衝突，本屆投票率提升。截至早上8時30分，全港4,132,977萬登記選民中，已有157,889萬人投票，投票率3.82%。和上一屆區議會選舉相較，投票率大幅上升。

而2015年的上屆區議會選舉，同一時段的投票率為1.28%，39,903人投票。而2016年的立法會選舉，首一小時，投票率只有1.31%，49,420人投票。

今天是香港區議會選舉投票日，多區的票站在開門前已有人龍。在沙田官立中學的票站，投票未開始已經有數十人排隊，當中不少是年輕人，而在北角金文泰中學更加大排長龍，人龍沿票站外斜路伸延。

有選民表示，擔心票站可能提早關門，於是響應網上呼籲提早投票；有選民表示，以往沒有在選舉中投票，因為近期的社會爭議，決定勇敢出來投票。

Now新聞台委託ASI大數據評估網上輿情，發現香港網友搜尋區議會選舉相關資訊的數據，在投票日前夕急升，分析員指出，這顯示選民投票意願相當高。

截至星期六，在過去二十一日，香港媒體及網上媒體就區議會選舉有近七千宗報導，而報導數字創新高，但網友對新聞的互動次數，包括點讚、分享等等，飆升幅度不及報導數字，顯示讀者反應並不熱衷。

分析員認為，近期多場反修例示威，蓋過香港網友對區選新聞的關注，但不代表網民不關心選舉。

ASI大數據亦統計了網民在Google、Youtube、Yahoo等平台，搜尋區議會選舉相關資訊的情況，他們用了TMA，即大數據追蹤趨勢移動系統，分析兩條訊號線在周六早上開始上升，李鴻彥指，不少人做一件事前會先搜尋資訊，反映香港網友投票意欲很高。在大數據世界，這叫做行為預視，即是一個人做一件事前，會先做資料搜集。

ASI大數據未能反映無上網香港民眾的意見，但李鴻彥指出，60歲以下的香港民眾逾九成都有上網，不少長者都熱衷用社交媒體，誤差有限。

另據星島網，香港特首林鄭月娥今天早上到羅便臣道票站投票後，呼籲香港逾400萬登記選民踴躍投票，選出心儀的區議員。她尊重選民投票取向，認為更多人投票是好現象。