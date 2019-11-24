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香港區議選早上多區票站現人龍 聶德權：615個票站順利運作

2019-11-24 09:44香港01 王珮殷、黃金棋、黃詠榆／報導

區議會選舉今日（24日）舉行，投票時間由早上7時30分開始，多個選區票站未開門已出現人龍，不少選民排隊等候投票。政制及內地事務局局長聶德權今早到沙田投票後見傳媒，他指全港615個票站順利運作，呼籲市民毋須集中一個時間投票。

今日早上多區票站出現人龍。(香港01記者／張浩維攝)
今日早上多區票站出現人龍。(香港01記者／張浩維攝)
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聶德權表示，今次區選破了多項紀錄，包括每區均有競爭、選民人數創新高等，同時是最富有挑戰的一次，因面對近期社會動盪，政府希望選舉和平有序進行，做到公平公正。

他又指，在早上7時30分，全港615票站順利運作，部分選區出現人龍，而全日有15小時的充裕時間投票，呼籲市民毋須集中一個時間投票。

九龍城土瓜灣北選區的票站外出現人龍，不少市民一早到來等候投票，人龍中亦有年輕選民。第二次投票的黃先生表示，近日事件會影響他投票意向，認為投票是他唯一能在制度內做到的事，而他主要根據政治立場投票，又指其他朋友都會主動投票。

東涌票站逾300人排隊

早上約8時於沙田瀝源投票站中，出現長長人龍，排隊人士由票站入口一直延伸逾200米，估計排隊人士超過300人。排隊市民中，目測大部分為中年人，其次為年輕人，長者暫時較少。排隊的鍾生鍾太表示，以往該區票站從未出現如此情況，而今次選舉考慮因素主要視乎候選人是否支持反修例運動。他們又指，希望透過選舉，表達支持自己意見，並指「5個月都會繼續堅持，排隊個一陣無咩所謂」。

東涌其中一個票站、教聯會黃楚標學校外出現長長人龍，記者目測排隊人數至少300人，當中不乏年輕、中年的選民，有選民笑言：「未見過咁多人投票！」現場所見，未見有警察於附近巡邏，秩序大致良好。

剛滿18歲的謝小姐與同齡朋友結伴前來投票，表示自己雖一開站便前來票站，但前方已有約百人排隊，她直言「唔想比建制贏」同行友人符小姐則指，看到網上有傳言稱票站有機會提早關閉，因此特登一早投票，「盡返自己公民責任」。有中年女士則表示，過往多屆均有投票，今屆希望投出幫到民生的議員。

東涌南選區的候選人包括民主派王進洋、民建聯周浩鼎，以及沒填報政治聯繫的劉永賢及黎永安。

兩票站投票時間延長

選舉管理委員會宣布，由於九龍公園游泳池投票站（E0101）及佛教林金殿紀念小學投票站（S1401）今日早上開放前，用了較多時間完成特定的開站程序，導致開放時間延遲了3分鐘，選管會考慮相關情況後，決定將該兩個投票站的開放時間順延3分鐘，至晚上10時33分。

延伸閱讀：

【區議會選舉】疑「種票」選民信20日始寄回選舉處　錯過撤銷死線

【區議會選舉2019】林鄭：籌備工作繁重而艱巨　籲選民踴躍投票

文章授權轉載自《香港01》

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