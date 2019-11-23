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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

陸間諜爆干預大選 陸委會：強化預防和安全管理

2019-11-23 16:27聯合報 記者許依晨／即時報導

一名在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸間諜向澳洲投誠，揭露中國軍方情報單位如何直接介入台灣選舉，包括買媒體報導和捐款給特定候選人等。陸委會表示，要正告中國大陸，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務，我政府會強化相關預防與人員安全管理作為。

陸委會表示，依據我國政治獻金法、選舉罷免法及刑法等相關法規，境外勢力不得對我選舉候選人、團體提供政治獻金，或以非法方式介入我方選舉。為因應2020總統與立委選舉，我司法、治安及選務等有關機關，將全力維護明年選舉的公平與公正，強化相關因應作為，避免總統與立委選舉遭到外力不當干預，破壞台灣民主體制運作。

陸委會指出，中共當局慣常利用兩岸交流機會進行統戰分化，及在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍演及武カ恫嚇，企圖干擾或影響選情，台灣民眾對此等手段均非常反感，「本會要再次正告中國大陸，台灣的民主體制不容侵犯，我政府會強化相關預防與人員安全管理作為，以確保明年選舉在公平、公正之基礎上進行。」

陸委會呼籲，中國大陸應正視兩岸現實，尊重及學習台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務，更應尊重台灣民主選舉機制及人民自由選舉權利與結果。

中國大陸間諜王力強向澳洲投誠。圖／取自澳洲世紀報（The Age）網站
中國大陸間諜王力強向澳洲投誠。圖／取自澳洲世紀報（The Age）網站
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陸委會政治獻金中共間諜國軍

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