香港民眾周六上街 呼籲警察停用催淚彈
香港自6月爆發反送中抗爭以來，估計警方先後已施放近萬枚催淚彈。周六因此有香港民眾在九龍塘發起遊行，要求港府停止使用催淚彈。
明報報導，遊行發起人Stephanie表示，希望社會關注催淚彈進入生活和校園對孩子健康帶來的影響。有家長表示，港府多次拒絕公開催淚彈成分，讓他們更擔心催淚彈的殘餘物會影響孩童健康。
報導稱，這項遊行早前獲發不反對通知書，今日約有100人參與，氣氛和平，不少家長還帶著小孩一起參加，高呼：「停止使用催淚彈」、「交代二噁英後遺症」、「公開催淚彈成分」等口號。
Stephanie說，九龍塘是學區，因此選擇在此遊行，希望社會將焦點放在校園上。她表示，1歲半的兒子皮膚敏感，醫生說要減少到曾施放催淚彈的地方；女兒在屯門上學，早前屯門出現不明氣體時，雙眼也感到不適長達一周。
一家三口都參加遊行的鄭姓民眾指出，4歲兒子今天到九龍塘就開始咳嗽，擔心催淚彈對有哮喘的兒子的健康帶來影響。他表示，政府多次拒絕公開催淚彈成分讓人更擔心是否有不可告人之處。鄭太太則說，近日出外都會先看網民製作的催淚彈地圖，確保該處近日沒施放過催淚彈才會前往。
香港電台報導，住在黃埔的香港市民說，曾在聞到催淚彈的氣味後，身體就感到不適，小孩也表示感到反胃。還有家長說，已買了更多口罩讓子女上學時配戴，減少受催淚彈殘餘氣味影響。
由40多個團體組成的「全港反送中聯席」日前曾召開記者會指控警方發射的催淚彈，會產生致癌物「二噁英」。若吸入過量的「二噁英」，對人體皮膚、肌肉、生殖系統、荷爾蒙及氣管都會造成傷害。一名在前線採訪的記者也在臉書發文稱，自己因此患上「氯痤瘡」。
不過，香港警方在記者上被問及催淚彈會釋出二噁英甚至導致氯痤瘡時表示，對於有人將催淚彈與二噁英扯上關係感到「摸不着頭腦」，也不曾聽聞同樣在一線的員警有人患上氯痤瘡。
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