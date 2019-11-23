香港民眾周六上街 呼籲警察停用催淚彈

2019-11-23 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



香港自6月爆發反送中抗爭以來，估計警方先後已施放近萬枚催淚彈。周六因此有香港民眾在九龍塘發起遊行，要求港府停止使用催淚彈。

明報報導，遊行發起人Stephanie表示，希望社會關注催淚彈進入生活和校園對孩子健康帶來的影響。有家長表示，港府多次拒絕公開催淚彈成分，讓他們更擔心催淚彈的殘餘物會影響孩童健康。

報導稱，這項遊行早前獲發不反對通知書，今日約有100人參與，氣氛和平，不少家長還帶著小孩一起參加，高呼：「停止使用催淚彈」、「交代二噁英後遺症」、「公開催淚彈成分」等口號。

Stephanie說，九龍塘是學區，因此選擇在此遊行，希望社會將焦點放在校園上。她表示，1歲半的兒子皮膚敏感，醫生說要減少到曾施放催淚彈的地方；女兒在屯門上學，早前屯門出現不明氣體時，雙眼也感到不適長達一周。

一家三口都參加遊行的鄭姓民眾指出，4歲兒子今天到九龍塘就開始咳嗽，擔心催淚彈對有哮喘的兒子的健康帶來影響。他表示，政府多次拒絕公開催淚彈成分讓人更擔心是否有不可告人之處。鄭太太則說，近日出外都會先看網民製作的催淚彈地圖，確保該處近日沒施放過催淚彈才會前往。

香港電台報導，住在黃埔的香港市民說，曾在聞到催淚彈的氣味後，身體就感到不適，小孩也表示感到反胃。還有家長說，已買了更多口罩讓子女上學時配戴，減少受催淚彈殘餘氣味影響。

由40多個團體組成的「全港反送中聯席」日前曾召開記者會指控警方發射的催淚彈，會產生致癌物「二噁英」。若吸入過量的「二噁英」，對人體皮膚、肌肉、生殖系統、荷爾蒙及氣管都會造成傷害。一名在前線採訪的記者也在臉書發文稱，自己因此患上「氯痤瘡」。