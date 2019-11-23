打臉川普 港府稱 首次聽到北京要動用解放軍平亂

2019-11-23 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



美國總統川普宣稱，要不是因為他，香港早已被中共解放軍「在14分鐘內摧毀了」。對此，香港政務司長張建宗表示，他還是第一次聽到這種說法。據香港商業電台報導，張建宗強調香港特區政府有信心、有能力可以處理自身問題，走出當前困局，他不會評論任何外國元首的言論。

川普近日接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，大陸國家主席習近平之所以沒有動用解訪軍對付香港反送中示威民眾，全因他的要求。川普說：「要不是因為我，香港早就在14分鐘內被毀了」，並已有數千人被殺，不再有任何騷亂。

川普表示，「習近平在臨近香港的地方陳兵百萬，沒有動手只是因為我的要求。我告訴他，『請別這麼做，否則會犯下嚴重錯誤，這會對貿易協議產生嚴重的負面影響』。」

不過，張建宗23日上午做出前述回應。張建宗在香港商業電台節目中還表示，將於24日舉行的區議會選舉是首次全部議席都有競爭，是民主的體現，也是龐大的民主工程。港府的立場清晰，決意要舉辦一個和平、有序、公平的選舉。

但他也形容，「跳探戈舞是兩個人跳」，即使政府如何做好防範，投票日能否順利舉行，關鍵還在示威者。他並指所有妨礙選舉的人，都將是與全港市民「對著幹」。