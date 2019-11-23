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香港區議會24日選舉 新華社質疑選舉公平

2019-11-23 09:42聯合報 記者林則宏／即時報導

香港24日將舉行區議會選舉，這是反送中以來首場重要選舉，因此被認為形同一次反映港人民意的公投。但新華社質疑，「暴亂恐怖未止，何來選舉公平？」呼籲港府需確保投票日投票站能安全及順利運作，選民能在沒有暴力恐怖干擾威脅下進行投票。

BBC中文網報導，香港目前分為18個區，每區都有自己的區議會。今年選舉民選議員數目為452席，包括27席「當然議員」。區議會雖無法定權力，但在立法會70席中可佔有六席。其中一席由區議員相互提名、投票選出，另五席由區議員相互提名，交由選民投票選出。

此外，區議員還可競選成為香港特首選舉委員會成員。2016年選舉委員會1,200名成員中，117人由區議員相互提名、投票產生。因此，本次區議會選舉也將影響2022年行政長官選舉。

針對這場將在抗議聲中登場的選舉，新華社23日零時許發表題為「香港需要築基於社會安定之上的公平選舉」的時評指出，「暴力肆虐逾5個月，已令香港滿目瘡痍、千瘡百孔。區議會選舉來臨之際，暴力不僅沒有停止跡象，暴徒及其幕後的反中亂港政客還妄圖通過繼續製造『黑色恐怖』，憑藉不公平選舉收割政治利益。」

文章稱，「若其陰謀得逞，香港將更深陷於混亂不安。香港社會必須高度警惕干擾破壞公平選舉的動向，合力維護確保選舉在公平、公正、安全、有序環境下進行。」。然而，「暴亂恐怖未止，何來選舉公平？」「沒有公平選舉，何來真正受選民認可的議員？」

新華社指出，連月來的暴力亂象對選舉進程造成嚴重干擾甚至破壞，出現前所未有的不公情況。特別是「愛國愛港」候選人的競選活動經常受到滋擾及衝擊，多區候選人的辦公室被人故意破壞及縱火，更有候選人遭暴力襲擊而受傷。

香港廉政公署公布，截至11月21日，已接獲300宗與區議會選舉相關可追查的投訴。「這些干擾破壞給候選人和選民帶來人身威脅，令正常選舉活動難以開展。香港各界人士近日紛紛表達深深憂慮：一旦暴力繼續劫持選舉，將無公平可言，後果不堪設想。」

新華社強調，面對暴力對選舉造成的干擾破壞，特區政府有責任作出強力應對，確保候選人在公平安全環境下進行正常選舉活動，確保選舉投票當日投票站能安全及順利運作，確保400多萬選民能夠在沒有暴力恐怖的干擾威脅下進行投票。

時評也在投票前呼籲港人「擦亮眼睛」，「為了香港的長久安寧，要珍惜手中的選票，將不公不義之人擋在區議會大門之外」。

這次區議會選舉有近40萬名新登記選民，是近年最多，總選民人數因此增至約413萬人。增幅最多的是18至20歲選民，增加約5.8萬人。但整體來看，40歲以上中高齡選民人數仍明顯居多。

香港區議會選舉4名候選人22日至警署報案，要求警方徹查黑函等選舉弊案。（香港中通...
香港區議會選舉4名候選人22日至警署報案，要求警方徹查黑函等選舉弊案。（香港中通社）
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