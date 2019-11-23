港生打造反送中連儂船 「有責任讓台灣知道香港的事」

2019-11-23 04:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 /即時報導



台北當代藝術館外，停泊一艘「自由號連儂船」，揚起寫著「光復香港、時代革命」的旗幟，船內船外貼滿反送中的便條紙。這是「北藝反送中關注組」的作品，參加台北當代藝術館的跨年大展「災難的靈視」。

「我們有責任讓台灣人知道香港發生了什麼事，必須協助香港把訊息傳出去。」9月起，台北藝術大學一群香港學生組成「北藝反送中關注組」，他們透過網路蒐集關於反送中的海報、便條紙，在當代館內外重現一座藝術化的連儂牆與連儂船。

此次參加「災難的靈視」的藝術家多達數十位，但只有「北藝反送中關注組」的年輕藝術家受訪時不能寫本名，因為擔心會有後續政治效應。三位年輕藝術家各以R、C、M為代號接受採訪。

除了館外的連儂船，這群年輕藝術家還在當代館內設計了一間裝置監控系統的小屋，歡迎台灣人坐下來，了解香港發生了甚麼事。裏頭的布置一如普通香港人的家，卻擺了一個可顯示場內監控影像的螢幕，讓觀眾感受「隨時被監控」的威脅與陰影，一如香港人現階段的處境。R說，他們把香港現階段的處境轉化成「家」，家裡的成員象徵不同觀點的人，觀眾戴上不同的耳機，就可以聽見不同成員的聲音，聆聽他們的敘述自己的故事。

這個「家」也包含一名象徵中國的成員。「你們把中國當成家人嗎？」C迅速否認:「香港是香港，中國是中國」。1997年香港交接時她還是嬰兒，雖沒受過英國統治，卻認為香港人的文化、價值觀和大陸有不小的落差，反送中事件更是擴大了兩個族群的裂痕。

走出這個被監控的「家」，是一面長長的連儂牆，按照時間次序貼上各種反送中海報。從事件剛爆發時的措辭平和理性的「全港不合作運動」、「香港人互相幫助」，到「黑警濫捕」、「香港人報仇」、「催淚之城」、「中大淪陷」.....海報畫面與用詞愈來愈怵目驚心，最後結束於香港作家黃碧雲書中的句子「時代一樣暴烈，並在遺忘之中」，並留下一面留白的牆，代表故事還沒說完。

M說，這張連儂牆可以讓觀眾透過一張張海報，了解這半年來香港的變化；看每個事件如何慢慢催化香港人心中的懷疑和不滿，逐步點燃這個社會因長期不理解所累積的憤怒能量。