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美國前財長寶森：中美科技若脫鉤 全球經濟鐵幕將落下

2019-11-22 13:13聯合報 記者林則宏／即時報導

美國前財政部長寶森21日在北京一場論壇中，表達他對中美「脫鈎論」的擔憂。他指出，持續的金融脫鉤將引發不穩定，技術領域的脫鉤將帶來更加嚴重的風險，導致中美技術和標準體系出現分化，衝擊跨境供應鏈融合與全球創新基礎，改變全球的商業和經濟格局，讓世界經濟真正落下鐵幕。

綜合新華社、中新社與第一財經報導，寶森21日出席在北京舉行的「2019年創新經濟論壇」時說，「如果你與其他人斷絕聯繫，你當然可以保護自己不受某些風險的影響。但說實話，你最終不會變得更加強大，而且在此過程中還會產生其它的風險。」

寶森認為，中美關係正在經歷一個很麻煩的時期。緩解當前緊張局勢最好的辦法或者最小化緊張局勢的辦法，就是展示出雙方能完成一些事情，在具共同利益的領域建立互信。因此，很重要的一步是中美成功完成第一階段談判。

寶森說，他一直是個樂觀主義者，因此對於中美於近期完成經貿談判持謹慎樂觀態度。他認為，美中需要採取切實行動，讓外界看到雙方有可能朝向共同的未來；反之，中美如果「脫鉤」，將給雙方和世界帶來諸多風險。

2008年全球金融海嘯爆發時，寶森正擔任小布什政府的財政部長。他表示，美國之所以能應對這次危機，很大程度得益於美國的貨幣和財政政策，與包括中國在內其他國家相關政策實現了協調。「下一次危機發生時，如果兩大經濟體無法相互協調，我們肯定會後悔的。」

寶森指出，去年他在新加坡一場演講中就警告，中美正面臨四個領域脫鉤的壓力：貨物、人員、投資和科技。如今這四個領域的脫鉤壓力仍在增加，即使雙方達成貿易協定，還是有關稅對貨物流通構成阻礙。但他最擔憂的，則是中美在科技和金融領域的脫鉤。

例如，讓中國企業從美國交易所下市、強迫MSCI指數剔除中國企業，寶森稱，這都是「糟糕的主意」。一旦發生對中國很有害，對美國也很有害。如果與中國脫鉤了，紐約恐怕就很難繼續成為全球金融中心。

但在他看來，風險更大的是中美在科技領域的脫鉤。寶森指出，相對於技術競爭來說，貿易領域是容易的，因為技術競爭是不可談判的，是需要競爭的。

寶森說，如果美中切斷彼此聯繫，並禁止技術交流，全球的創新生態系統就會分崩離析，而且還會阻礙大量有可能改變世界的基礎研究。

寶森認為，一旦美中在經濟上脫鈎，未來雙方也將無法聯合應對共同的「敵人」，如核擴散、氣候變化、全球流行病或任何其它對全球穩定的威脅。

他強調，大規模和全面脫鈎的妄想會讓美中和全世界都陷入泥潭。「我們需要避免這種情況。現在就得避免。」

美國前財政部長寶森21日出席在北京舉行的「2019年創新經濟論壇」。（中新社）
美國前財政部長寶森21日出席在北京舉行的「2019年創新經濟論壇」。（中新社）
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