劉鶴：中國創造40年經濟年均增長9.4%奇蹟的關鍵是…

2019-11-22 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



大陸1979年至2018年國內生產毛額（GDP）年均增長9.4%，遠高於全球同期年均2.9%的增速。大陸國務院副總理劉鶴指出，中國能創造此一世所罕見經濟快速發展奇跡，「社會主義基本經濟制度」是十分重要的制度保證。

劉鶴22日在《人民日報》發表題為「堅持和完善社會主義基本經濟制度（深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神）」的署名文章，解讀中共十九屆四中全會精神。文章稱，「堅持和完善社會主義基本經濟制度是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要內容」。

劉鶴表示，中共十九屆四中全會審議通過的《決定》，將公有制為主體、多種所有制經濟共同發展；按勞分配為主體、多種分配方式並存；社會主義市場經濟體制三項制度並列，都作為社會主義基本經濟制度，是對社會主義基本經濟制度做出的新概括，是對社會主義基本經濟制度內涵做出的重要發展和深化。

文章指出，「習近平總書記的重要論述和《決定》對社會主義基本經濟制度做出的重要新概括和重大決策部署，必將對堅持和完善中國特色社會主義制度，從各方面各領域推進國家治理體系和治理能力現代化產生深遠影響，確保黨和國家事業蓬勃發展、長治久安。」

對於如何完善社會主義基本經濟制度，劉鶴提出幾項重點：堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，激發各類市場主體活力；堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，促進效率和公平的有機統一；加快完善社會主義市場經濟體制，建設高標準市場體系。

針對完善社會主義分配制度，劉鶴表示，要增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬，提高勞動報酬在初次分配中的比重，並且要健全以稅收、社會保障、轉移支付等為主要手段的再分配調節機制，特別是更好發揮稅收對收入分配的調節作用。

此外，劉鶴還指出，大陸將清理規範隱性收入，取締非法收入，將分配制度建立在法治的軌道之上。並且要遏制以權力、壟斷和不正當競爭行為獲取收入，將收入獲取建立在公平競爭和要素貢獻基礎之上。同時要擴大中等收入群體，因為中等收入群體持續擴大對形成強大國內市場、推動經濟高質量發展、維護社會和諧穩定十分重要。

在加快完善社會主義市場經濟體制方面，較值得關注的是，劉鶴提出，大陸將建立智慧財產權侵權懲罰性賠償制度，進一步加強智慧財產權保護。他表示，四中全會的《決定》還特別強調，加強企業商業秘密保護。