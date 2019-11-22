兩美艦再駛近南海 中共南部戰區：停止挑釁

2019-11-22 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



美艦再駛近南海。美國國防部21日透露，兩艘軍艦近日曾兩度駛近南海。中共南部戰區今天回應表示，近來美方打著「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，中方敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。

路透報導引述美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，海軍沿海作戰艦「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords）周三（20日）曾駛近美濟礁12海里範圍內，海軍導彈驅逐艦「邁耶」號（Wayne E. Meyer）亦於周四駛近西沙群島。

莫姆森稱，兩艘軍艦此行任務具法治基礎，並體現美方維護海洋與領空的自由與合法使用權的承諾。

中共南部戰區新聞發言人李華敏表示，對於美海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦、「邁耶」號導彈驅逐艦，分別進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海，中國人民解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。