親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

兩美艦再駛近南海 中共南部戰區：停止挑釁

2019-11-22 11:24聯合報 記者許依晨／即時報導

美艦再駛近南海。美國國防部21日透露，兩艘軍艦近日曾兩度駛近南海。中共南部戰區今天回應表示，近來美方打著「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，中方敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。

路透報導引述美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，海軍沿海作戰艦「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords）周三（20日）曾駛近美濟礁12海里範圍內，海軍導彈驅逐艦「邁耶」號（Wayne E. Meyer）亦於周四駛近西沙群島。

莫姆森稱，兩艘軍艦此行任務具法治基礎，並體現美方維護海洋與領空的自由與合法使用權的承諾。

中共南部戰區新聞發言人李華敏表示，對於美海軍「吉福茲」號瀕海戰鬥艦、「邁耶」號導彈驅逐艦，分別進入中國南沙島礁鄰近海域、西沙群島領海，中國人民解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

李華敏說，近來，美方打著「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。他稱，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。」

邁耶號導彈驅逐艦。圖／美國海軍網站
邁耶號導彈驅逐艦。圖／美國海軍網站
分享

南海海軍海地

相關新聞

距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

滬台協:春節加班機 盼提前四周

2019-11-21 23:27

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54

王毅明訪日 出席G20外長會議

2019-11-21 21:37

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

區議會選舉周日舉行 港立法會議員擔心選舉不公

2019-11-21 11:03

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

環球發視頻「打臉」蓬佩奧 海外維族人駁斥北京指控

2019-11-20 22:24

不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代

2019-11-20 22:22

鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊

2019-11-20 22:20

最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷

2019-11-20 22:11

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59

中聯辦：香港司法機關應尊重中共全國人大常委會決定

2019-11-19 19:55

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

中美防長會談 魏鳳和：絕不容忍台獨

2019-11-19 13:06

再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 12:24

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

水炮車驅散示威者　有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33
看更多

熱門文章

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

2019-11-21 13:56

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

1萬顆催淚彈多毒？全港活物遭殃 這張圖冰山一角

2019-11-22 08:00

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

港警心理戰 周杰倫音樂攻理大

2019-11-22 00:00

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54

救人反被斥「吃人血饅頭」曾鈺成灑淚：慚愧未能給年輕人找出路

2019-11-22 10:19

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

全球唯一圈養棕色大熊貓 七仔被終身認養

2019-11-21 13:58

香港法案通過 卜睿哲：恐影響美中第一階段貿易協議

2019-11-22 06:51

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

香港法案送白宮 美國會議員促川普速簽署

2019-11-22 00:52

香港反送中延燒 這家跨國集團恐成最大受害者

2019-11-21 22:16

小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00

港教育局出手 嚴禁官立中學生參加政治活動

2019-11-22 09:16

香港親中網紅在新加坡集會討論反送中 遭當局遣返

2019-11-21 23:13

南非航空宣布 取消11/23~12/14往返香港航班

2019-11-22 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top