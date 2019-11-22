親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56聯合報 記者林則宏／即時報導

圖為今年8月16日所拍攝，集結於深圳灣體育中心周邊的大批軍車。（美聯社）
圖為今年8月16日所拍攝，集結於深圳灣體育中心周邊的大批軍車。（美聯社）
分享

今年8月傳出，中共武警已駐紮在距離香港僅10鐘車程，臨近深圳灣口岸的深圳灣體育中心周邊。香港明報指出，目前集結在該地的大批軍車仍未散去，位於深圳灣體育中心東面的體育場還處於封鎖狀態，其東側區域並出現大批臨時營房，有數十輛軍車停泊，武警似乎已長駐該處。

報導稱，因外形被俗稱「春繭」的深圳灣體育中心主要由體育場、體育館、游泳館及多個其他體育場館組成。美聯社8月就公布衛星圖片指出，有500多輛裝甲運兵車集結在深圳灣體育中心引發外界關注。

之後又再傳出部隊在體育場操演的畫面，引起外界對於解放軍或武警可能隨時會進入香港的擔憂。

明報22日的報導表示，幾個月過去，情况並沒有改變，反而北面接近停車場的位置，新增了多套由貨櫃改裝而成的兩層簡易住房，頂端插有中共國旗；二層陽台欄杆處則懸掛寫著「胸懷報國之志 甘願奉獻一切」、「保衛人民美好生活 維護人民根本利益」的橫幅，停車場停滿運兵車。

體育場東側，自東南角的深圳南山區行政服務中心以北至體育中心停車場的大片區域，目前儼然成為武警營地。透過圍欄可以看見裡面錯落的綠色臨時營帳，還有身著迷彩服的武警官兵出入。

體育場從地面車道到地上一層平台的所有入口均已用鐵欄封鎖，並有哨兵駐守；鐵欄上掛有指示牌，寫着「哨兵神聖不可侵犯，禁止攀爬╱拍攝」。有武警不時會從體育場高處看台探頭察看，還有武警開着電動巡邏車在平台巡邏。體育場內則不時傳出口號聲，似乎在集結訓練。

解放軍東部戰區官方微信公眾號「人民前線」也曾公布深圳灣體育中心停泊的運兵車相片，並強調從由體育中心前往香港只需10分鐘。明報記者前天從體育中心南門搭乘計程車，約6分鐘即可抵達深圳灣口岸。

網路媒體《香港01》曾引述掌握北京想法的建制派高層人士說法稱，倘未來示威中的暴力現象持續甚或升級，「北京派兵絕對是一個選項，但不是外界流傳的駐港解放軍，而是出動武警。」

分析稱，之所以是派出武警而非駐港解放軍，是因解放軍駐港部隊的職責主要是對外不是對內，若要處理香港內部激烈示威活動，出動武警可能比駐軍更具正當性。此外，大陸動用武警介入地區恐怖主義，過去也有跡可尋。

針對武警部隊在深圳集結，《環球時報》總編輯胡錫進8月中曾在微博上表示，這毫無疑問是北京對香港暴力分子的嚴正警告，如果不懂得這個道理，「他們就是在自取滅亡」；如果香港繼續亂下去，終會走到國家力量直接干預的那一步。

香港明報稱，中共武警部隊似乎已經在深圳灣體育場長駐。（美聯社）
香港明報稱，中共武警部隊似乎已經在深圳灣體育場長駐。（美聯社）
分享

體育深圳香港反送中

相關新聞

兩美艦再駛近南海 中共南部戰區：停止挑釁

2019-11-22 11:24

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

凌晨再有8人棄守 香港理大示威者剩最後50人

2019-11-22 11:33

滬台協:春節加班機 盼提前四周

2019-11-21 23:27

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54

王毅明訪日 出席G20外長會議

2019-11-21 21:37

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

區議會選舉周日舉行 港立法會議員擔心選舉不公

2019-11-21 11:03

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

環球發視頻「打臉」蓬佩奧 海外維族人駁斥北京指控

2019-11-20 22:24

不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代

2019-11-20 22:22

鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊

2019-11-20 22:20

最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷

2019-11-20 22:11

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59

中聯辦：香港司法機關應尊重中共全國人大常委會決定

2019-11-19 19:55

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

中美防長會談 魏鳳和：絕不容忍台獨

2019-11-19 13:06

再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 12:24

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

水炮車驅散示威者　有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33
看更多

熱門文章

廣州飛紐約…老人搭機尿不出 醫師用嘴吸

2019-11-21 13:56

香港理工大學副校長應示威者要求 打掃餐廳廚房

2019-11-21 15:45

父親去世留2大箱遺產 他開心打開卻氣炸

2019-11-21 14:59

香港理大仍有近百示威者 多人情緒崩潰

2019-11-21 14:03

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

1萬顆催淚彈多毒？全港活物遭殃 這張圖冰山一角

2019-11-22 08:00

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

香港為何抗爭 華爾街日報舉這些故事告訴我們

2019-11-21 16:23

理大學生會稱近60人仍留守 所有人進出校園需登記

2019-11-21 13:38

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56

示威者留守理大 城大校長郭位現身尋人

2019-11-21 16:47

卜睿哲：我們可能正在見證香港特殊地位的終結

2019-11-21 11:49

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

港警心理戰 周杰倫音樂攻理大

2019-11-22 00:00

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

王岐山：大陸仍面臨非常嚴峻的內外挑戰

2019-11-21 11:40

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54

救人反被斥「吃人血饅頭」曾鈺成灑淚：慚愧未能給年輕人找出路

2019-11-22 10:19

王毅斥美國政要抹黑中國幾乎達瘋狂程度

2019-11-21 14:33

全球唯一圈養棕色大熊貓 七仔被終身認養

2019-11-21 13:58

香港法案通過 卜睿哲：恐影響美中第一階段貿易協議

2019-11-22 06:51

反送中無辜傷亡者…「救李伯 撐羅伯」8小時募200萬善款

2019-11-21 13:05

香港法案送白宮 美國會議員促川普速簽署

2019-11-22 00:52

香港反送中延燒 這家跨國集團恐成最大受害者

2019-11-21 22:16

小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00

港教育局出手 嚴禁官立中學生參加政治活動

2019-11-22 09:16

香港親中網紅在新加坡集會討論反送中 遭當局遣返

2019-11-21 23:13

南非航空宣布 取消11/23~12/14往返香港航班

2019-11-22 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top