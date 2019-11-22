距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



圖為今年8月16日所拍攝，集結於深圳灣體育中心周邊的大批軍車。（美聯社） 分享 facebook

今年8月傳出，中共武警已駐紮在距離香港僅10鐘車程，臨近深圳灣口岸的深圳灣體育中心周邊。香港明報指出，目前集結在該地的大批軍車仍未散去，位於深圳灣體育中心東面的體育場還處於封鎖狀態，其東側區域並出現大批臨時營房，有數十輛軍車停泊，武警似乎已長駐該處。

報導稱，因外形被俗稱「春繭」的深圳灣體育中心主要由體育場、體育館、游泳館及多個其他體育場館組成。美聯社8月就公布衛星圖片指出，有500多輛裝甲運兵車集結在深圳灣體育中心引發外界關注。

之後又再傳出部隊在體育場操演的畫面，引起外界對於解放軍或武警可能隨時會進入香港的擔憂。

明報22日的報導表示，幾個月過去，情况並沒有改變，反而北面接近停車場的位置，新增了多套由貨櫃改裝而成的兩層簡易住房，頂端插有中共國旗；二層陽台欄杆處則懸掛寫著「胸懷報國之志 甘願奉獻一切」、「保衛人民美好生活 維護人民根本利益」的橫幅，停車場停滿運兵車。

體育場東側，自東南角的深圳南山區行政服務中心以北至體育中心停車場的大片區域，目前儼然成為武警營地。透過圍欄可以看見裡面錯落的綠色臨時營帳，還有身著迷彩服的武警官兵出入。

體育場從地面車道到地上一層平台的所有入口均已用鐵欄封鎖，並有哨兵駐守；鐵欄上掛有指示牌，寫着「哨兵神聖不可侵犯，禁止攀爬╱拍攝」。有武警不時會從體育場高處看台探頭察看，還有武警開着電動巡邏車在平台巡邏。體育場內則不時傳出口號聲，似乎在集結訓練。

解放軍東部戰區官方微信公眾號「人民前線」也曾公布深圳灣體育中心停泊的運兵車相片，並強調從由體育中心前往香港只需10分鐘。明報記者前天從體育中心南門搭乘計程車，約6分鐘即可抵達深圳灣口岸。

網路媒體《香港01》曾引述掌握北京想法的建制派高層人士說法稱，倘未來示威中的暴力現象持續甚或升級，「北京派兵絕對是一個選項，但不是外界流傳的駐港解放軍，而是出動武警。」

分析稱，之所以是派出武警而非駐港解放軍，是因解放軍駐港部隊的職責主要是對外不是對內，若要處理香港內部激烈示威活動，出動武警可能比駐軍更具正當性。此外，大陸動用武警介入地區恐怖主義，過去也有跡可尋。