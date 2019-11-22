香港法案通過 卜睿哲：恐影響美中第一階段貿易協議

2019-11-22 06:51 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國國會近日通過「香港人權與民主法案」，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲21日指出，香港示威者與北京對法案認知的落差，可能有誤解和反應過度的風險；卜睿哲舉例，中方可能因為過度解讀法案，而不與美國簽署第一階段貿易協議。

至於香港情勢如何影響台灣總統大選，卜睿哲表示，若今年一月問他，台灣總統蔡英文是否有機會連任，他得坦白說「沒有」，但現在蔡很有機會連任，主要是因香港情勢，以及台灣人對「一國兩制」的態度；目前在香港發生的事，只會讓台灣更反對「一國兩制」。

華府智庫「布魯金斯研究院」21日舉行談論香港未來的研討會，由該智庫東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）主持，香港環境局前副局長陸恭蕙（Christine Loh）主講。

談及美國會剛通過的「香港人權與民主法案」，陸恭蕙表示，香港美國商會已發布聲明，指法案並不是很有幫助，因為可能影響美企利益；陸恭蕙認為，這對香港某些示威活動也許具象徵性意義，他們可能獲得某些幫助，但對北京而言這很糟糕。

卜睿哲則指，「香港人權與民主法案」作用並不如示威者所以為，而北京則以為這項法案的作用比實際更大，因此存在誤解與反應過度的風險。

卜睿哲會後受訪解釋，也許有些示威者因為害怕面臨後果，尚未冒險將自己置於險境之中，但現在這些人可能會以為，美國會通過了法案，代表美國將一直支持香港示威者，所以現在可以冒險了；這誤解了法案，也誤解美國總統川普對中國大陸的態度，美國國會有責任勸阻人們陷入險境。

卜睿哲接著說，另一方面，若中國大陸政府過度解讀法案的作用，因而決定不與美國簽署第一階段貿易協議，這是不良的後果，因為這只是誤解法案所造成。

卜睿哲補充，這可能影響中方政府如何解讀華府對中態度，假如川普簽署法案並嚴格執行，或許中方會認為這足以證明美國對其懷有敵意，而認為不該達成第一階段貿易協議。