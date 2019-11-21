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王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

大陸國家副主席王岐山今日在北京出席2019年創新經濟論壇開幕式並發表致詞。王岐山表示，沒有一個國家、一個民族的現代化是順順當當的。中國人民清楚自己有什麼、要什麼、準備付出什麼。

據新華社報導，王岐山指出，人類面對著諸多共同威脅，發展不平衡不充分問題凸顯，保護主義、單邊主義、民粹主義抬頭，經濟全球化出現逆流，國際秩序受到衝擊。

王岐山指出，歷史經驗一再證明，面對困難和挑戰，惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝。只有敢於創新、勇於變革，才能把主動權牢牢掌握在自己手中。我們要認清潮流，以全人類命運與共的視野，科學理性地做出抉擇。

王岐山強調，中華文明崇尚守正創新、和而不同，既在繼承中不斷發展，也在交流互鑒中融合創新。中國共產黨把馬克思主義基本原理同大陸具體實踐相結合，弘揚中華優秀傳統文化，領導全國各族人民取得了偉大成就，走上了一條適合自己的中國特色社會主義道路。

王岐山指出，沒有一個國家、一個民族的現代化是順順當當的。中國人民清楚自己有什麼、要什麼、準備付出什麼。陸方的每一步探索都會保持積極穩妥、冷靜清醒，兼顧當下與長遠，局部與全域，必要與可行。對自己選擇的道路堅定不移，對實現中華民族偉大復興的宏偉目標有信心、有耐心，更有決心。

王岐山表示，大陸將一如既往堅持走和平發展道路。中國人民願與世界人民一道，構建人類命運共同體，攜手應對全球性挑戰，共同承擔促進世界和平發展、繁榮美麗的歷史性責任，探索破解「治理赤字」的新途徑、破解「信任赤字」的新辦法、破解「和平赤字」的新思路和破解「發展赤字」的新辦法。

王岐山說，要維護以聯合國為核心的國際體系，努力構建更加公正合理的全球治理體系。要平等坦誠、互商互諒、互敬互信、凝聚共識，做好自己的事。要秉持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，以協商謀和平、以合作促和平、以發展求和平。要聚焦發展這個根本，堅持創新驅動、協同聯動、公平包容，打造開放共贏的合作模式和平衡普惠的發展模式，讓世界各國人民共用經濟全球化發展成果。

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王岐山北京

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