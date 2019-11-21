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韓聯社稱 赴港韓國遊客較示威前大減九成

2019-11-21 12:31聯合報 記者林則宏／即時報導

據韓聯社報導，隨著香港全境示威趨於長期化，在當地從事旅遊、餐飲、流通業的韓國人、韓僑也直接受到衝擊。報導稱，目前赴港韓國遊客較示威前減少90%，嚴重影響旅行社的正常營業。旅港韓國人經營的餐廳門庭冷落，部分餐廳因經不起高額租金的壓力而關門歇業，連帶使得向這些商店供貨的流通公司也受到影響。

香港韓人會會長金澐泳表示，當前香港韓國人社會面臨巨大困境，韓人會已為旅遊、餐飲業從事者展開各種支援活動。

韓國外交部本月15日將赴港旅遊安全預警從「注意」上調至「克制」。韓國外交部有關人士表示，希望在港韓國公民注意人身安全，而計劃到香港旅遊的公民則需慎重考慮赴港必要性。外交部將繼續關注香港示威動向和治安情況，適時調整旅遊安全預警。

韓國外交部發布的旅遊安全預警分四級，從低到高分別為注意、克制、建議撤離、禁止。

星島日報指出，鑑於香港局勢，迄今至少有40個國家上調了對香港的旅遊安全預警級別。加拿大本月18日也更新對香港的旅行風險警告級別，要求加國民眾在香港旅行時應高度謹慎。先前，加拿大對香港的旅行警告為「小心行事」，更新後，警告級別升至第2級「高度謹慎」。

另，目前也已經有多個國際大型活動相繼宣布因安全考量取消香港的行程，包括原訂今年第4季舉行的香港單車節、香港美酒佳餚巡禮，以及明年第1季國際汽車聯合會舉行的電動方程式賽車香港站賽事等。

持續抗爭重創香港旅遊業，圖為香港市區20日景象。（美聯社）
持續抗爭重創香港旅遊業，圖為香港市區20日景象。（美聯社）
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香港韓國外交部

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