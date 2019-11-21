韓聯社稱 赴港韓國遊客較示威前大減九成

2019-11-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



據韓聯社報導，隨著香港全境示威趨於長期化，在當地從事旅遊、餐飲、流通業的韓國人、韓僑也直接受到衝擊。報導稱，目前赴港韓國遊客較示威前減少90%，嚴重影響旅行社的正常營業。旅港韓國人經營的餐廳門庭冷落，部分餐廳因經不起高額租金的壓力而關門歇業，連帶使得向這些商店供貨的流通公司也受到影響。

香港韓人會會長金澐泳表示，當前香港韓國人社會面臨巨大困境，韓人會已為旅遊、餐飲業從事者展開各種支援活動。

韓國外交部本月15日將赴港旅遊安全預警從「注意」上調至「克制」。韓國外交部有關人士表示，希望在港韓國公民注意人身安全，而計劃到香港旅遊的公民則需慎重考慮赴港必要性。外交部將繼續關注香港示威動向和治安情況，適時調整旅遊安全預警。

韓國外交部發布的旅遊安全預警分四級，從低到高分別為注意、克制、建議撤離、禁止。

星島日報指出，鑑於香港局勢，迄今至少有40個國家上調了對香港的旅遊安全預警級別。加拿大本月18日也更新對香港的旅行風險警告級別，要求加國民眾在香港旅行時應高度謹慎。先前，加拿大對香港的旅行警告為「小心行事」，更新後，警告級別升至第2級「高度謹慎」。