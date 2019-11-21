國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



「蔡賴配」成軍後，前行政院長賴清德近日於臉書重申他是「務實台獨工作者」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光21日回應，賴清德此前多次妄稱自己是「台獨工作者」，遭到兩岸各界強烈譴責。在當前時機他又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，狂妄挑戰台海和平穩定，再次充分暴露其為謀取政治和選舉利益，不惜損害兩岸同胞特別是台灣同胞根本利益，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具。

針對國民黨總統參選人韓國瑜要求賴清德應說清楚其台獨立場，賴清德18日在臉書上重申，「我是個務實台獨工作者」。

賴清德並表示他的務實反應在三個方向：台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立；台灣前途由2,300萬人民決定，其他任何人，哪怕是總統，都不能干預；台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

對此，馬曉光21日上午回應時做出前述表示。馬曉光並稱，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，祖國必須統一，也必然統一，這是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」