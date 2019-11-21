親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

超市再推集點換購廚具吸客 過來人冷看點出關鍵

國台辦批賴清德 企圖炒作升高兩岸對立

2019-11-21 10:29聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

「蔡賴配」成軍後，前行政院長賴清德近日於臉書重申他是「務實台獨工作者」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光21日回應，賴清德此前多次妄稱自己是「台獨工作者」，遭到兩岸各界強烈譴責。在當前時機他又跳出來赤裸裸叫囂「台獨」言論，企圖炒作升高兩岸對立，狂妄挑戰台海和平穩定，再次充分暴露其為謀取政治和選舉利益，不惜損害兩岸同胞特別是台灣同胞根本利益，也徹底扯下了民進黨當局所謂不挑釁的假面具。

針對國民黨總統參選人韓國瑜要求賴清德應說清楚其台獨立場，賴清德18日在臉書上重申，「我是個務實台獨工作者」。

賴清德並表示他的務實反應在三個方向：台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立；台灣前途由2,300萬人民決定，其他任何人，哪怕是總統，都不能干預；台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

對此，馬曉光21日上午回應時做出前述表示。馬曉光並稱，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，祖國必須統一，也必然統一，這是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

馬曉光說，「台獨」是走不通的絕路，只會給台灣帶來深重禍害，必將遭到包括台灣同胞在內的所有中華兒女的堅決反對。

大陸國台辦發言人馬曉光。（中新社）
大陸國台辦發言人馬曉光。（中新社）
分享

台獨賴清德馬曉光

相關新聞

一鼓作氣對台動武？顏擇雅：會為中國帶來過多動亂因素

2019-11-21 10:28

區議會選舉周日舉行 港立法會議員擔心選舉不公

2019-11-21 11:03

有錢可胡作非為？王丹：中共政權不知西方國家仍有底線

2019-11-21 10:47

美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍

2019-11-21 05:00

環球發視頻「打臉」蓬佩奧 海外維族人駁斥北京指控

2019-11-20 22:24

不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代

2019-11-20 22:22

鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊

2019-11-20 22:20

最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷

2019-11-20 22:11

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59

中聯辦：香港司法機關應尊重中共全國人大常委會決定

2019-11-19 19:55

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

中美防長會談 魏鳳和：絕不容忍台獨

2019-11-19 13:06

再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 12:24

馬紹章：丟掉奶嘴 台灣民主才會長大

2019-11-19 10:40

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

中美防長會談 大陸：絕不容忍台獨

2019-11-19 00:17

陸委會稱未拒絕加班機 劉結一：盼說到做到

2019-11-19 00:13

廣告商支出更審慎 壹傳媒上半年虧損增8.9%至12.3億元

2019-11-19 00:10

大陸官媒談香港「一國兩制3底線 不允許挑戰」

2019-11-19 00:04

陸頒布「26條措施」 劉結一：會繼續落實各項措施

2019-11-18 16:31

中美防長會晤 陸：大陸絕不容忍重大台獨事變發生

2019-11-18 13:24

陸委會稱未拒延長加班機 劉結一：希望他們說到做到！

2019-11-18 12:13

陸軍方證實！中共首艘自製航母昨通台海

2019-11-18 12:12

香港經濟 花旗估Q4下滑3% 富瑞看衰退至明年

2019-11-18 11:59

水炮車驅散示威者　有人被射中倒地

2019-11-17 14:23

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33
看更多

熱門文章

香港地區大學師生大逃亡 451人申請訪問台大

2019-11-20 17:06

國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署

2019-11-21 06:30

美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？

2019-11-21 07:50

不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代

2019-11-20 22:22

德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？

2019-11-20 12:43

大陸宣布 終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅

2019-11-20 18:35

港警：和平解決理大事件 不進校園無最後期限

2019-11-20 19:36

最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷

2019-11-20 22:11

千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30

理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢

2019-11-20 21:37

台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實

2019-11-20 11:35

東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌

2019-11-20 21:35

日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼

2019-11-20 20:49

嫖娼或示威人士？鄭文傑稱被陸拘禁期間受酷刑

2019-11-20 18:29

鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊

2019-11-20 22:20

耿爽以「熟悉的回答」回應美國涉港法案

2019-11-20 20:46

摩根大通：中國會是下一個出現零利率的國家

2019-11-20 17:53

抗議美參院通過香港人權法 中共副外長急召美駐中官員

2019-11-20 14:49

陸學者：預估川普會簽署香港法案 對中美關係非常不利

2019-11-20 14:35

她雙11「爆買1617件貨」！全送完要7小時 快遞哀號：壓力好大

2019-11-20 17:04

「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰

2019-11-20 14:36

理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒

2019-11-21 09:51

美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議

2019-11-21 00:18

港警圍堵逼降 理大校長：仍有100人留守校園

2019-11-20 18:32

理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫

2019-11-21 09:48

影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」

2019-11-21 09:35

香港抗爭不斷 宗教自由恐不保

2019-11-20 19:53

大陸肉價貴 海底撈漲了

2019-11-20 16:19

香港理大未成年人被指自首暴動罪 中學校長詫異

2019-11-20 17:11

助反送中無辜傷亡者 8小時募得200萬人民幣

2019-11-21 01:00

曾鈺成進理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女

2019-11-20 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top