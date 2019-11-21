千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？

2019-11-21 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



香港中文大學1,493名大陸研究生、182名教職員，以及57位留學生，20日晚間發表《中大學生十問學校管理層》的連署聲明，直批中大校長段崇智「面對暴徒竟予以同情，簡直辱沒學者之名」；並指副校長數月前就獲悉校內存在危險化學品試驗基地，卻隱瞞不報。

根據北京日報等大陸媒體公布的全文，聲明稱，「香港中文大學自建校始，50餘年未有今次之大亂。空有『博文約禮』之校訓，徒留世界頂尖大學之虛名」。這批自稱為「愛國愛港師生」表示，值此中大存亡危急之際，要對學校管理層提出十問：

一、為官避事恥不恥？

二、堂堂名校何以淪為「基地組織」？

三、養虎為何？

四、為何迫使教授學生深陷維谷？

五、群起效尤，何不擔責？

六、如此揮霍經費，如何正視校訓？

七、如非忽視生命教育，何來校園霸凌之風？

八、如此破壞邊界，何來自由與民主？

九、新亞誠明否，崇基至善否，聯合明德否？

十、何謂「大學之道」？

聲明指，「學校高層享數百萬年薪，卻無有作為，進不能守校園之平安，退不能保教學之秩序。暴徒公然漠視法律與校規，非法侵佔校園，校方竟對此視而不見，甚至默許社會極端勢力進入校園」；「本校師生進入校園卻要接受暴徒『安檢』，其行徑何其荒謬！」

聲明稱，如今舉世皆知，中大校內被查獲數千枚汽油彈，坐實「暴大」之名，質疑學校高層豈能開脫責任。且中大校方在近期數封公開信中還偏袒「暴徒」，眾多教授學生被迫連夜撤離校園，至今卻沒有任何學校管理層發聲慰問無端受難之科研人才。

這份聲明並表示，中大收取非本地生高昂學費，卻罷課、停課不斷。「劫後重建固然重要，但若不正本清源、撥亂反正，其結果只能是揮霍納稅人的錢重修『暴大』」。

聲明還指出，中大雖設有「民主牆」，卻日夜由學生會著黑衣「把守」，嚴格限制不同政見貼上牆。並質疑中大縱容「反中」，使政治凌駕於學術。「偌大校園容不下一張乾淨書桌，容不下一面五星紅旗，還能不能容下些許良知？」

聲明稱，中大已到了救亡圖存的關鍵時刻，但呼籲各界現階段不要急於為中大募款重建，而應由學校管理層及暴徒的賠償來彌補。並稱對於因學校管理層瀆職導致合法工作、求學權益受到侵犯、損害，將保留通過司法管道進行維權的權力。