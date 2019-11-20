環球發視頻「打臉」蓬佩奧 海外維族人駁斥北京指控

2019-11-20 22:24 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）在《紐約時報》發布了403頁關於中國共產黨鎮壓新疆少數民族穆斯林內幕文件的隔天，中國官媒《環球時報》發布了與三名流亡美國維吾爾人家屬所做的訪問，試圖透過這些家人在鏡頭前的「 證詞」來駁斥美國政府過去一年多來對中國新疆再教育營政策做出的指控。

在一段長達四分多鐘的視頻中，《環球時報》訪問了早木熱·達吾提 (Zumrat Dawut)、埃拉帕提·艾爾肯 (Arfat Erkin) 及喬達特 (Ferkat Jawdat) 的親屬。 達悟提的三哥與五哥在視頻中除了將達悟提在社群媒體上分享的證詞形容成「謠言」外，也強調他們已多次要求達悟提將那些內容刪除。 她的五哥在受訪過程中表示，他一家人在新疆過著美滿的生活，「生活一天比一天好」，並質問她為何要繼續對外「造謠污蔑」。

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她五哥的妻子則說質疑達悟提此前說過自己曾被關押於再教育營的說法，強調她不記得達吾提去過再教育營。 此外，達吾提的三哥則在視頻中說，他父親是因多年心髒病而去世的，並非「受到壓迫或虐待」而喪命。 此說法駁斥了美國國務卿蓬佩奧11月初在一個公開聲明中的說詞。 蓬佩奧在該聲明中表示，達吾提得知自己的父親是在被中國政府關押與拷問數次後，因不明原因過世。

另一方面，埃拉帕提·艾爾肯 (Arfat Erkin) 的母親則在視頻一開始便強調自己過得很好，並說艾爾肯之所以能去美國留學都是因為「祖國的關懷」，呼籲他好好學習，替中國爭光。 而艾爾肯的舅舅則說他們聽說艾爾肯在網絡上「發了一些謠言」，強調他們讓他出國絕不是去做這樣的事，並說他們在得知這些消息後，「對他很失望」。

至於喬達特的母親則是在視頻中說自己「每時每刻」都受到中國共產黨基層干部的關照，表示自己「在家裡生活得很正常很好」。 喬達特的舅舅在視頻最後提到，他聽說喬達特在美國「參加一些不好的事」，批評他「年少無知」，並呼籲他盡快回到新疆。

中國政府的不實指控

對艾爾肯與喬達特來說，他們並非完全沒預料到《環球時報》會發布這樣的視頻，但他們在接受德國之聲訪問時，也紛紛點出一些中國政府對他們兩人做出的不實指控。 艾爾肯與喬達特都提到，中國政府向他們家人透露他們是維權團體世界維吾爾大會的成員，並對外宣稱兩人的母親都從未被關押進再教育營。

艾爾肯告訴德國之聲：「我母親從2017年底被關到2019年初，而根據我所取得的信息，她在被釋放後曾接受一個大型手術，導致她現在非常難行走。 當我在《環球時報》的視頻中看到她得倚靠著東西才能站穩時，我更確定我所取得的信息是正確的。 」

此外，艾爾肯周二收到聯合國的來信，告知他中國政府向聯合國證實，艾爾肯的父親因「私藏罪犯與煽動他人對國家產生敵意」而被判刑19年10個月，並褫奪公權2年。 艾爾肯表示，此前自由亞洲電台的報導顯示他父親因「涉嫌恐怖主義」被判刑7到11年，但現在突然又告訴聯合國他父親因不同的罪名被判了更長的刑期。 在他看來，這樣的前後不一證實了中國政府的「謊言」。

另一方面，喬達特告訴德國之聲，他母親在《環球時報》發布視頻前，便曾多次要求他錄制類似的「認罪」視頻，除了在其中強調他母親住在家中且起居都受到政府照顧外，也得承認自己之前對外的一些說詞都是不實的。 他說：「我向我母親表明我可以在影片中提到政府照顧她的生活起居，但我也必須在影片中提到我們一家人被拆散至今已15年。 我會把所有的事情真相都錄進視頻中，而我也不可能錄一段視頻來駁斥我自己的言論。 」

喬達特的母親也多次問他是否為世界維吾爾大會的成員，而為了讓他母親明白自己並非該組織的一員，喬達特向她表示如果自己有領世維會支付的薪水，那他過去8年多的報稅紀錄中，應該會有這筆款項，但是他向母親保證，自己的報稅紀錄中絕對沒有這樣的紀錄。

喬達特認為，他與另外兩名維吾爾人之所以會成為中國政府抹黑的對象，是因為他們都曾在與美國國務卿蓬佩奧的會晤中，提起自己家人被關押於新疆再教育營的案例。 他告訴德國之聲：「只要蓬佩奧於公開談話中提到哪位維吾爾人，中國政府便會利用這些維吾爾人的家屬的『證詞』來抹黑他們。 」

中國政府慣用的伎倆

雖然《環球時報》企圖利用這些家屬的「證詞」來駁斥三名維吾爾人的言論，但在專家眼中，這樣的手法是中國政府長期以來慣用的伎倆。 美國羅斯-豪曼理工學院的新疆問題專家葛羅斯(Timothy Grose) 告訴德國之聲，中國政府早在2009年烏魯木齊騷亂之後，就曾要求維吾爾運動者熱比婭的兒子、女兒與兄弟出現在類似的視頻中。

葛羅斯說：「對流亡美國的維吾爾人來說，看到自己的親人出現在中國政府錄制的視頻中，應該讓他們感到十分不安。 至於對漢族的觀眾來說，這樣的視頻強化了中國政府一直以來推廣的論述，也就是新疆的種族沖突都是因少數流亡海外的維族人而起的。 當中國政府將這些責任都怪罪到少數流亡海外的人士身上時，他們可以避免因新疆再教育營政策而成為眾矢之的。 」

另一方面，葛羅斯也強調「自由」與「被囚禁」在現在的新疆只有一線之隔。 某些人可能免於被關進再教育營，但他們仍必須面對中國政府的各種監控與家庭拜訪。 他告訴德國之聲：「中國政府的做法似乎已將大部分維吾爾人的生活轉化成一種『監禁』，而新疆也成為了一個活生生且不斷進化的『監獄』。 」

葛羅斯說中國政府試圖噤聲海外維族人的作法，已達到某種成效。 不少海外的維吾爾人都因害怕公開發言會危及住在新疆的家人，所以選擇不發聲。 然而，他認為還是有些維吾爾人與少數民族穆斯林選擇繼續冒險，替自己受困於新疆再教育營的家人發聲。

對艾爾肯與喬達特來說，他們的倡議行動並沒有因中國政府的施壓而停止。 兩人都告訴德國之聲，只要他們的家人無法自由的離開新疆，他們仍會繼續對外發聲。 喬達特說：「現在願意公開談論自己被關押於新疆再教育營的維吾爾人其實為數不多，而我認為自己某種程度上來說，已成為那些被關押於再教育營的維吾爾人的『代表』。 曾有身邊朋友勸我行事低調一點，但只要我無法與我母親團聚，我便會繼續對外發聲。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】