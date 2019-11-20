「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰

2019-11-20 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



上海楊浦區專賣羊蠍子火鍋的涮肉店，自編廣告歌「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。」成了網紅店，但上海市場監督局可不買單，因為歌詞出現國家領導人的名字，將開罰人民幣20萬元以上100萬元以下，甚至吊銷營業證照。

這家南門涮肉店在上海開有多家門店，是頗有人氣的連鎖餐廳，被投訴的門店在楊浦區，門店負責人指出，因為餐廳位於二樓，為了吸引客流，最近幾天餐館一樓門口開始播放廣告歌，而歌曲是公司自行編寫、錄製後，發給各門店進行播放。

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楊浦區門店負責人指出，廣告歌只在晚餐時段播放，被問及是否覺得歌詞內容有不妥之處時，他表示「還挺好聽的」覺得沒什麼問題。

但投訴人表示，聽到廣告歌詞「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。要問涮肉香不香，十裡飄香黃浦江。」出現國家領導人的名字，認為十分不妥。

上海東方網報導，根據《廣告法》廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。而在南門涮肉店的廣告歌詞中，公然使用了現任國家領導人的名字。