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「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰

2019-11-20 14:36聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

上海楊浦區專賣羊蠍子火鍋的涮肉店，自編廣告歌「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。」成了網紅店，但上海市場監督局可不買單，因為歌詞出現國家領導人的名字，將開罰人民幣20萬元以上100萬元以下，甚至吊銷營業證照。

這家南門涮肉店在上海開有多家門店，是頗有人氣的連鎖餐廳，被投訴的門店在楊浦區，門店負責人指出，因為餐廳位於二樓，為了吸引客流，最近幾天餐館一樓門口開始播放廣告歌，而歌曲是公司自行編寫、錄製後，發給各門店進行播放。

楊浦區門店負責人指出，廣告歌只在晚餐時段播放，被問及是否覺得歌詞內容有不妥之處時，他表示「還挺好聽的」覺得沒什麼問題。

但投訴人表示，聽到廣告歌詞「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。要問涮肉香不香，十裡飄香黃浦江。」出現國家領導人的名字，認為十分不妥。

上海東方網報導，根據《廣告法》廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。而在南門涮肉店的廣告歌詞中，公然使用了現任國家領導人的名字。

楊浦市場監管局已派執法人員赴現場核實情況，上海翰鴻律師事務所合夥人金瑋律師表示，根據《廣告法》第五十七條的規定，除了責令門店和企業總部停止發佈廣告，並可鉻重罰人民幣20萬元以上100萬以下的罰款，情節嚴重甚至吊銷營業執照。

南門涮肉店在上海是頗有人氣的連鎖餐廳，被投訴廣告歌詞出現國家領導人的名字被開罰。...
南門涮肉店在上海是頗有人氣的連鎖餐廳，被投訴廣告歌詞出現國家領導人的名字被開罰。上海東方網
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廣告上海習近平

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