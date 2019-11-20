「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰
2019-11-20 14:36
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
上海楊浦區專賣羊蠍子火鍋的涮肉店，自編廣告歌「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。」成了網紅店，但上海市場監督局可不買單，因為歌詞出現國家領導人的名字，將開罰人民幣20萬元以上100萬元以下，甚至吊銷營業證照。
這家南門涮肉店在上海開有多家門店，是頗有人氣的連鎖餐廳，被投訴的門店在楊浦區，門店負責人指出，因為餐廳位於二樓，為了吸引客流，最近幾天餐館一樓門口開始播放廣告歌，而歌曲是公司自行編寫、錄製後，發給各門店進行播放。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
楊浦區門店負責人指出，廣告歌只在晚餐時段播放，被問及是否覺得歌詞內容有不妥之處時，他表示「還挺好聽的」覺得沒什麼問題。
但投訴人表示，聽到廣告歌詞「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平。要問涮肉香不香，十裡飄香黃浦江。」出現國家領導人的名字，認為十分不妥。
上海東方網報導，根據《廣告法》廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。而在南門涮肉店的廣告歌詞中，公然使用了現任國家領導人的名字。
楊浦市場監管局已派執法人員赴現場核實情況，上海翰鴻律師事務所合夥人金瑋律師表示，根據《廣告法》第五十七條的規定，除了責令門店和企業總部停止發佈廣告，並可鉻重罰人民幣20萬元以上100萬以下的罰款，情節嚴重甚至吊銷營業執照。
留言